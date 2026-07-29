복숭아 5000박스 할인…8월 1일 춘천 복숭아페스티벌 열린다

춘천을 대표하는 여름 과일인 복숭아를 한자리에서 만날 수 있는 축제가 열린다.

춘천시는 다음 달 1일 오전 9시부터 호반체육관에서 '2026 제3회 춘천 복숭아페스티벌'이 진행된다고 29일 밝혔다.

춘천 복숭아 페스티벌 포스터. 춘천시 제공

춘천시가 주최하고 지역 농협과 춘천복숭아연합회가 함께하는 이번 행사는 춘천 복숭아 우수성을 널리 알리고 지역 농가 판로를 확대하기 위해 마련됐다. 시민과 관광객이 함께 즐기는 도심형 농산물 축제로 올해 세 번째다.

개막식은 오전 11시 열린다. 내빈들이 복숭아를 직접 수확해 대형 황금복숭아 조형물에 담는 퍼포먼스와 경품 추첨 행사가 함께 진행된다.

올해는 지난해 준비한 복숭아 4000박스가 모두 판매될 만큼 큰 호응을 얻은 데 힘입어 판매 물량을 5000박스로 확대했다. 행사장을 찾으면 춘천에서 생산된 신선한 복숭아를 시중보다 저렴한 가격에 구입할 수 있다.

축제는 복숭아 판매뿐 아니라 다양한 체험과 문화행사도 함께 마련된다. 어린이와 가족 단위 방문객을 위한 복숭아 장난감 만들기, 복숭아 주스 만들기 등 체험 프로그램을 비롯해 식전공연과 축하공연, 경품 이벤트가 이어져 하루 종일 축제 분위기를 즐길 수 있다.

행사장에는 복숭아 포토존과 플리마켓, 먹거리 부스도 운영돼 시민들에게 볼거리와 즐길거리를 제공할 예정이다. 본행사에 앞서 이달 31일에는 동춘천농협 거두점과 춘천원예농협에서 사전 할인·판촉 행사도 열린다.

이성휘 시 농산물유통과장은 "춘천 복숭아 페스티벌이 시민과 관광객이 함께 즐기는 여름 대표 축제로 자리매김하고 있다"며 "많은 분들이 행사장을 찾아 춘천 복숭아의 우수한 맛과 매력을 직접 느끼시길 바란다"고 말했다.

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