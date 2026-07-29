마운자로 처방 절반이 20·30대…10대도 5월에만 2600건

비만 치료제 마운자로가 국내 출시 10개월 만에 150만 건 넘게 처방된 것으로 확인됐다. 처방의 절반 이상은 20·30대에 집중됐고, 10대 처방도 꾸준히 늘어나고 있다.

국민의힘 한지아 의원이 29일 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 의약품안전서비스(DUR) 자료에 따르면, 마운자로는 지난해 8월 국내에 출시된 이후 올해 5월까지 10개월간 총 150만1161건 처방됐다. 이 중 절반 이상인 79만4,781건(52.9%)이 20대 또는 30대에게 처방됐다. 연령대별로는 30대가 36.0%로 가장 많았고, △40대(27.1%) △20대(16.9%) △50대(14.6%) 등 순이었다.

서울 시내의 한 약국에 비만 주사치료제 마운자로가 놓여 있다. 뉴시스

10대 처방의 증가세는 가팔랐다. 출시 첫 달 82건에 그쳤는데, 12월에는 1000건을 넘겼다. 올해 5월에는 2594건을 기록했다. 올해 들어서만 2.5배 증가한 셈이다.

마운자로는 약 10개월 앞서 출시된 위고비의 전체 처방 건수도 뛰어넘었다. 위고비는 2024년 10월 출시된 뒤 올해 5월까지 누적 122만8867건이 처방됐다. 위고비 역시 누적 처방의 절반가량인 46.4%가 20∼30대인 것으로 나타났다.

처방 건수가 급증하면서 의료계 안팎에서는 마운자로와 같은 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만 치료제의 오남용 우려를 지속 제기하고 있다. 고도비만 환자에게 필요한 치료제가 단순히 ‘살 빼는 약’으로 인돼 불필요한 처방도 늘고 있어서다.

보건복지부와 식품의약품안전처는 해당 약물을 ‘오남용 우려 의약품’으로 지정·관리를 강화하는 방안을 검토 중이다. 오남용 우려 의약품은 의약품 라벨에 ‘오남용 우려 의약품’이라고 표시돼 있다. 조제·판매하는 약국·의료기관은 이 의약품을 유통·판매·처방할 때 내부관리대장을 작성해야 한다.

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