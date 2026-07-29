BTS '노멀', 빌보드 '핫 100' 33위 재진입…"월드컵 쇼 영향"

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 수록곡 '노멀'(NORMAL)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트에 재진입했다.



28일(이하 현지시간) 빌보드에 따르면 '노멀'은 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 33위를 기록했다.

그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공



이 곡은 지난 4월 싱글 차트에 41위로 진입해 3주간 머물다 순위권 밖으로 밀려났으나 최근 뮤직비디오와 한국어 음원 공개에 힘입어 차트에 다시 이름을 올렸다.



'아리랑' 타이틀곡 '스윔'(SWIM)은 전주보다 15계단 상승한 85위를 기록했다.



'아리랑' 역시 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 전주보다 17계단 상승한 9위를 기록하며 '톱 10'에 재진입했다.



빌보드는 앞서 차트 예고 기사에서 방탄소년단의 순위 상승에 대해 이들이 지난 19일 선보인 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전 하프타임 쇼 공연이 긍정적인 영향을 줬다고 분석했다.



이밖에 '핫 100'에서는 그룹 블랙핑크 제니와 호주 가수 테임 임팔라의 협업곡 '드라큘라'(Dracula)가 전주보다 한 계단 하락한 6위를 기록했다.



하이브 산하 걸그룹 르세라핌·아일릿·캣츠아이가 협업한 '아이코닉 바이 미스테이크'(Iconic By Mistake)는 74위로 5주 연속 진입했다.



'빌보드 200'에서는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) 앨범이 28위, 에이티즈의 '골든 아워 : 파트 5'(GOLDEN HOUR : Part.5)가 121위를 차지했다.



코르티스의 '그린그린'(GREENGREEN)은 126위, 캣츠아이의 '뷰티풀 카오스'(Beautiful Chaos)는 148위로 집계됐다.

<연합>

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