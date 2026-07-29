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여름 휴가철 음주운전 늘어난다… 강원경찰, 숙취운전까지 집중단속

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춘천=배상철 기자 bsc@segye.com

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여름 휴가철 음주운전 적발건수가 평소보다 크게 증가하는 것으로 나타난 가운데 강원경찰이 음주운전 집중단속에 나선다. 

 

강원경찰청은 해수욕장을 비롯해 계곡, 캠핑장 등 주요 피서지와 관광지를 중심으로 음주운전 집중단속을 실시한다고 29일 밝혔다.

 

음주운전 단속 모습. 연합뉴스
음주운전 단속 모습. 연합뉴스

강원경찰에 따르면 2023년부터 3년간 강원지역 음주운전 적발 건수는 1만3768건이다. 월 평균 382건, 하루 12.6건이다. 특히 휴가철에 적발 건수가 크게 증가했다. 7월은 월 평균 447건, 8월은 월 평균 422건으로 평달보다 각각 17%, 10.3% 높았다. 

 

이에 따라 강원경찰은 주요 관광지와 진·출입로, 고속도로 나들목, 유흥가 주변을 중심으로 음주운전 단속을 강화한다. 

 

불시 이동식 단속과 함께 암행순찰차를 주요 관광지와 고속도로에 집중 운영해 음주운전 등 교통법규 위반행위를 단속할 계획이다. 또 야간은 물론 숙취운전에 대해서도 지속적인 단속을 실시한다.

 

상습 음주운전자와 중대 음주운전 사범에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정 대응한다. 올해 상습 음주운전자 차량 23대를 압수하는 등 재범 방지를 위한 조치도 지속 추진하고 있다.

 

박병현 강원경찰청 교통안전계장은 "휴가지에서의 한 잔이 평생의 후회로 이어질 수 있다"며 "술을 마셨다면 절대 운전대를 잡지 말고 대리운전이나 대중교통을 이용해 달라"고 당부했다.

 

이어 "도민과 관광객 모두가 안전한 휴가를 보낼 수 있도록 불시 음주단속, 암행순찰차 운영 등 현장 중심의 교통안전 활동을 지속 추진하겠다"고 덧붙였다.


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