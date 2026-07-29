김태우, 문희준 결혼생활에 깜짝 놀란 이유…“그런 사람이 아니었는데”

그룹 ‘god’ 출신 김태우가 ‘H.O.T.’ 문희준의 결혼생활을 지켜본 뒤 느낀 솔직한 인상을 전했다.

28일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’에서는 김태우가 등장해 문희준과 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

그룹 ‘god’ 출신 김태우가 ‘H.O.T.’ 문희준의 결혼생활을 지켜본 뒤 느낀 솔직한 인상을 전했다. SBS Entertainment

이날 방송에서는 1세대 아이돌 그룹인 god와 H.O.T.의 서로 다른 이미지가 화제로 떠올랐다. 진행자 서장훈은 문희준 빼고 싱글인 이유에 대해 물었고, 김태우는 god의 경우 자연스러운 이미지이지만 H.O.T.는 신비로운 분위기라고 설명했다.

그러자 문희준은 김태우의 발언을 듣고 “우리가 부자연스럽다는 이야기냐”고 반응해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이후 김숙은 김태우에게 문희준과 소율 부부가 방송에서 보여준 모습을 직접 본 소감이 어땠는지 물었다. 이에 김태우는 “깜짝 놀랐다”는 반응을 보였다. 문희준의 평소 모습을 알고 있던 만큼 방송에서 드러난 부부생활이 상당히 의외였다는 것이다.

특히 김태우는 “뭐 이렇게 참견하고 잔소리하냐”며 “그런 사람이 아니었는데 시시콜콜 다 이야기하더라”라고 문희준이 과거에는 주변 사람들에게 일일이 간섭하거나 잔소리를 하는 성격으로 보이지 않았다고 언급했다. 그러면서 방송에서 아내에게 사소한 부분까지 하나하나 이야기하는 모습을 보고 놀랐다는 것이다.

문희준은 이에 자신의 행동을 단순한 잔소리로 봐서는 안 된다고 설명했다. 그는 “잔소리하는 게 가족의 안전을 위해서 소리치는 것이다”고 강조하며 가족의 안전을 위해 목소리를 높이는 것이라고 주장했다.

이어 자신의 말을 제대로 이해하지 못하는 상황 때문에 “화병이 난다”고 표현하면서 답답함을 느낀다고 털어놓기도 했다. 이를 놓치지 않고 김구라는 “인트로인데 벌써 시동 건다”고 그에게 장난쳤고, 문희준은 아내를 생각하다 보니 땀까지 난다는 식으로 자신의 심정을 표현했다.

김태우의 솔직한 평가에 문희준이 재치 있게 받아치는 모습이 이어지면서 두 사람의 대화는 웃음을 더했다. 문희준 역시 자신의 행동을 가족을 위한 것이라고 거듭 설명하며 결혼생활에서 느끼는 고충을 털어놨다.

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