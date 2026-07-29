티베트고기압도 덮쳤다…다음 주말까지 극심한 더위 이어져

북태평양고기압에 더해 상층 티베트고기압까지 우리나라를 덮으면서 29일 폭염이 이어지겠다.



간밤에도 전국적으로 열대야가 나타났다.

무더위가 이어진 29일 서울 중구 세종대로 사거리에서 한 시민이 휴대용 선풍기를 사용하며 출근하고 있다.

폭염중대경보가 내려진 경남 양산은 밤사이 기온이 가장 낮았을 때도 29.1도에 달해 '초열대야'를 겪을 뻔했다. 초열대야는 밤 최저기온이 30도 이상인 경우다.



오전 8시 현재 주요 도시 기온을 보면 부산 29.3도, 울산 28.7도, 대구 28.6도, 대전·광주 28.3도, 서울 26.9도, 인천 26.8도 등 아침인데도 기온이 충청 이남은 30도, 서울과 인천은 27도에 육박하고 있다. 강원과 경북 동해안 쪽에는 오전 8시 기온이 30도를 넘긴 곳도 많다.



이날 낮 최고기온은 32∼38도일 것으로 예상된다.



주요 도시 예상 최고기온은 대구 37도, 울산 36도, 부산 35도, 서울·대전·광주 34도, 인천 32도이다.



극심한 더위는 장기간 이어지겠다.



기상청이 이날 오전 6시 발표한 중기예보를 보면 다음 주 주말까지는 현재와 비슷한 수준의 폭염이 이어질 것으로 전망된다.



이날 햇볕이 강해 경기와 강원영서, 충남, 부산, 울산, 경남은 오후 들어 오존이 '나쁨' 수준으로 짙겠다.



강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지엔 밤부터 순간풍속이 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎인 강풍이 불겠다.



이날부터 달 인력이 강해 바닷물 높이가 평소보다 높겠고 남해서부해상에 이날까지, 서해상에 당분간 바다 안개가 끼겠다. 항해나 조업 시 유의하고 해안 저지대는 침수 피해가 없도록 대비해야 한다.

<연합>

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