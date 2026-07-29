고지용, 의사 허양임과 2년 전 이혼…“아들도 이해”

사진=JTBC ’냉장고를 부탁해’ 방송화면 캡처

그룹 젝스키스 출신 사업가 고지용이 가정의학과 전문의 허양임과 2년 전 이혼한 사실을 직접 밝혔다.

고지용은 29일 자신의 SNS에 입장문을 통해 “저는 2년 전 아내와 이혼했습니다”라며 “그동안 공개하지 않았던 이유는 아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문입니다”라고 밝혔다.

이어 “이혼은 서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정이었습니다”라며 “승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고 있으며, 지금은 안정적으로 잘 지내고 있습니다”라고 설명했다.

그러면서 “앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있습니다”라며 “앞으로 생길 수 있는 오해를 방지하기 위해 이 글을 통해 사실을 알리고자 합니다. 개인적인 질문은 삼가 주시길 부탁드리며, 앞으로도 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠습니다”라고 전했다.

고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재를 품에 안았다. 이후 부자는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 함께 출연하며 많은 사랑을 받았다.

한편 고지용은 1997년 그룹 젝스키스로 데뷔해 큰 인기를 얻었으며, 그룹 활동 종료 후 연예계를 떠나 사업가로 활동해왔다. 최근에는 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에 출연해 아들 승재의 근황과 자신의 건강 상태를 전하기도 했다.

<이하 고지용 이혼 글 전문>

안녕하세요, 고지용입니다. 저는 2년 전 아내와 이혼을 했습니다. 그동안 공개하지 않았던 이유는 아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문입니다. 이혼은 서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정이었습니다. 승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고, 지금은 안정적으로 잘 지내고 있습니다. 앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있습니다. 앞으로 생길 수 있는 오해를 방지하기 위해 이 글을 통해 사실을 알리고자 합니다. 개인적인 질문은 삼가 주시길 부탁드리며, 앞으로도 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠습니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지