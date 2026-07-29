'예비 아빠' 김해준 "평생 비혼주의자였다" 고백

코미디언 김해준이 비혼주의 신념을 버리고 김승혜와 결혼을 결심한 스토리를 공개했다.

김해준은 28일 공개된 유튜브 채널 '신여성'에 출연해 "김승혜씨에게 호감을 가지기 전까지는 결혼 생각 자체가 없었다. 김승혜씨가 진지하게 결혼 생각을 하지 않으면 연애생각이 없다고 하더라"고 전했다.

코미디언 김해준. 유튜브 캡처

이어 "평생을 비혼주의라고 생각했으니 고민이 많았다. 한 달 정도를 고민하고 지인들과 이야기도 많이 나누며 생각을 곧게 정리했다"고 했다.

또 "결국 김승혜씨와 친구처럼 재미있게 잘 지낼 수 있겠다는 확신이 생겼고, 그렇게 내 가치관도 바꾸게 됐다"고 말했다.

그는 "그렇게 결심을 하고 만나자고 했는데, 친구들이랑 같이 있더라. 그 자리에서 나를 남자친구로 소개해줬다. 김승혜씨가 빼도 박도 못하게 됐다"고 했다.

아울러 "김승혜씨도 내가 고민하는 시간만큼 기다려줬던 것 같다"고 덧붙였다.

두 사람은 오랜 시간 동료로 지내다 연인으로 발전해 지난 2024년에 결혼했다. 현재 김승혜는 임신 중이고 10월 출산 예정이다.

<뉴시스>

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