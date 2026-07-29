SK하이닉스 2분기 영업익 60.5조…상반기 100조 육박

SK하이닉스가 올해 2분기 영업이익 60조원을 넘어서며 또다시 사상 최대 실적을 경신했다.



상반기 누적 기준으로는 매출액 132조원에 달했고, 영업익은 100조원에 육박했다.

사진=연합뉴스

SK하이닉스[000660]는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 60조5천426억원으로 지난해 동기보다 557.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.



매출은 79조3천187억원으로 작년 동기 대비 256.8% 증가했다. 순이익은 93조9천226억원으로 1천242.5% 늘었다.



이번 영업익은 지난해 전체 47조2천63억원을 넘어섰으나, 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 63조5천526억원을 4.7% 하회했다.



상반기 누적 매출은 131조8천950조원으로 반기 기준 처음으로 100조원대를 넘어섰다.



같은 기간 누적 영업익은 98조1천529억원이었다.



이는 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 수요 강세가 이어지는 가운데, AI 서버용 고성능 제품이 가격 상승세를 주도한 결과로 풀이된다.



SK하이닉스는 "D램과 낸드플래시 모두 전 분기에 이어 큰 폭의 가격 상승을 기록했다"며 "고대역폭 메모리(HBM)와 AI 서버용 D램, eSSD 등 고부가가치 제품 중심으로 판매를 늘려 최고의 수익성을 창출했다"고 밝혔다.

<연합>

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