구마모토 강진 쇼핑몰 붕괴로 2명 사망·1명 심정지…밤샘 구조

규모 7.1의 강진 영향으로 추정되는 폭발·붕괴 사고가 발생한 일본 규슈 서부 구마모토현 대형 쇼핑몰에서 2명이 숨진 채 발견되는 등 인명피해가 이어지고 있다.

28일 지진으로 일본 규슈 서부 구마모토현 대형 쇼핑몰이 붕괴된 모습. 로이터연합뉴스

29일 NHK·교도통신에 따르면 이날 오전 4시께 구마모토현 가시마마치에 있는 대형 쇼핑몰 이온몰에서 8명이 구조됐다.



이 중 20대 여성 2명이 사망했고 1명은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌다.



나머지 부상자 5명은 생명에 지장은 없는 상태로 알려졌다.



이 쇼핑몰에서는 전날 오후 6시께 폭발음과 함께 건물 지붕과 벽면 등 일부가 무너져 대규모 인명 피해가 났을 가능성이 제기돼 밤샘 구조 작업이 진행됐다. 다만 어둠과 추가 붕괴 가능성 등으로 적극적인 구조 작업에는 한계가 있었던 것으로 보인다.



전날 오후 4시 27분께 구마모토현 우키시 인근에서 규모 7.1 강진(일본 기상청 발표 기준)이 발생하자 이 쇼핑몰에서는 방문객 200여명이 피난한 뒤 폭발이 일어난 것으로 전해졌다.



다만, 고객들에게 피난을 안내 뒤 직원 다수가 매장으로 복귀했을 가능성이 있다고 현지 언론들이 전했다.



일본 정부 고위 관계자는 요미우리신문에 액화석유가스(LPG) 누출로 인한 폭발 가능성이 있다고 언급했다.

일본 규슈 서부 구마모토현 대형 쇼핑몰에서 밤새 구조 작업이 진행되는 모습. AFP연합뉴스

야쓰시로시에 있는 일본제지 공장에서도 굴뚝 일부가 무너지면서 2명이 심정지 상태로 구조됐고 직원 9명과는 연락이 닿지 않고 있다.



구마모토현 경찰은 관내에서 가옥 붕괴 12건이 발생했고, 출입구 파손 등으로 집 밖으로 나오지 못하고 있다는 신고가 4건 접수됐다고 밝혔다.



또 강진 이후 구마모토현에서 4만8천여 가구에 정전이 일어났고 약 14만 가구는 단수를 겪었다.



일부 병원에서는 정전 여파로 부상자 치료에 난항을 겪고 있는 것으로 전해졌다.



구마모토현에서는 긴급안전확보 요청이 4만6천610가구 주민 9만2천743명을 대상으로 발령됐다. 36개 지방자치단체에 피난소 466곳이 개설돼 4천744명이 피난했다고 지지통신이 전했다.



29일에는 야쓰시로시에 최고 기온 33도 등 구마모토현 전역에서 폭염이 예보돼 구조나 피해 복구 작업에 어려움이 예상된다는 전망이 나오고 있다.



한편, 한국 외교부는 구마모토현 지진으로 현재까지 접수된 한국인 인명 피해는 없다며 현지 상황을 주시하면서 국민 피해 여부 파악을 계속하고 있다고 밝혔다.

<연합>

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