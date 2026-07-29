엔저에 여행·환테크 수요↑…엔화 환전 19개월 만에 최대

원/엔 재정환율이 800원대로 내려가며 엔화 환전 규모가 19개월 만에 최대치를 기록했다.



엔저에 따른 일본 여행 수요와 향후 엔화 반등을 기대한 '환테크' 수요가 함께 늘어난 영향으로 보인다.

엔화. 연합뉴스

29일 금융권에 따르면 이달 들어 27일까지 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·농협은행)에서 원화→엔화 매도 액수는 315억엔으로 집계됐다.



원화로 환산하면(28일 기준 환율 100엔당 893.38원) 약 2천814억원이다.



이는 은행이 고객에게 원화를 받고 엔화를 내준 환전 규모를 뜻한다.



매도액은 전월 대비 78억엔 증가하며 2024년 12월(322억엔) 이후 가장 많았다.



올해 들어 매도액은 총 1천783억엔으로 지난해 연간 환전액(2천637억엔)의 68%에 달한다.



월 별로는 1월 247억엔, 2월 212억엔이었다가 3월 245억엔, 4월 274억엔으로 증가했다. 이후 5월에는 253억엔, 6월에는 237억엔으로 감소세를 이어가다가 7월 들어 다시 반등했다.



한 시중은행 관계자는 "여름 휴가철 일본 여행 수요와 엔저에 따른 선제 환전 수요가 지속되며 엔화 현찰 매수가 증가하는 추세"라며 "중동사태로 인한 미국 달러화 강세, 유가 상승 이슈 등으로 일본 이외 국가 해외여행 선호는 상대적으로 감소했다"고 설명했다.



원/엔 재정환율은 지난 24일 100엔당 889.83원까지 떨어지며 2024년 7월 이후 2년 만에 가장 낮은 수준을 기록했다.



엔화 약세가 계속되는 반면 최근 원화는 SK하이닉스 ADR 조달 자금 환전 등을 계기로 비교적 강세를 보여서다.



엔/달러 환율은 지난 23일 163.986엔까지 올라 164엔에 육박하며 1986년 12월 이후 약 40년 만에 가장 높은 수준에 달했다.



이에 엔화 약세를 저가 매수 기회로 보는 '환테크' 목적 수요가 증가한 것으로 보인다.



27일 기준 5대 은행의 엔화 예금 잔액은 9천781억엔으로 이달 들어 693억엔(6천191억원) 불어났다.



민경원 우리은행 이코노미스트는 "최근 미국 국채금리 하락 폭이 제한되고 일본은행(BOJ)의 추가 금리 인상 기대가 다소 약화하면서 엔저 흐름이 지속된 점이 엔화 수요를 자극한 것으로 판단된다"고 말했다.



다만, 엔화 예금 잔액은 1월(1조648억엔)과 2월(1조736억엔) 1조엔을 훌쩍 넘겼던 데 비해선 줄었다.



또 다른 시중은행 관계자는 "엔화 약세 전망이 뚜렷해서 연초와 비교하면 엔화 예금 잔액은 감소했다"며 "기술적으로는 850원 선까지 열려있어서 단기적으로는 예금 형태로 보유할 유인이 크지 않은 것으로 보인다"고 말했다.

<연합>

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