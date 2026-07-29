경기 광주시, 배우 박정우·가수 성국 홍보대사 위촉

경기 광주시가 배우 박정우와 가수 성국을 시 홍보대사로 위촉하고 도시 브랜드 가치 높이기에 나섰다.

28일 광주시에 따르면 시는 지난 24일 시청에서 위촉식을 열고 두 사람을 홍보대사에 임명했다. 박정우와 성국은 향후 2년간 광주시의 홍보 콘텐츠 제작과 행사 참여 등을 통해 시의 다양한 매력을 알리는 역할을 수행한다.

경기 광주시 홍보대사로 위촉된 배우 박정우(왼쪽)와 가수 성국(오른쪽). 광주시 제공

배우 박정우는 1996년 영화 ‘투맨’으로 데뷔한 뒤 영화 ‘태극기 휘날리며’, ‘호텔 비너스’를 비롯해 연극·뮤지컬 등 다수의 작품에서 연기력을 선보였다. 최근에는 프로 골퍼로도 활동하며 문화예술과 스포츠 분야를 아우르는 활약을 펼치고 있다.

광주시 신현동 주민이자 경기도 홍보대사로도 활동 중인 가수 성국은 2018년 KBS ‘아침마당-도전 꿈의 무대’ 5연승과 MBN ‘보이스킹’ 준결승 진출로 가창력을 인정받았다. 현재 ‘당 떨어져요’, ‘THE 남자’ 등의 곡으로 음악 활동을 이어오고 있다.

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