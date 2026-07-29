[사사건건] 평택 미군기지서 독성 물질 유출로 주민 대피 소동 外

경기 평택시 주한미군 기지에서 백린이 누출됐다는 신고가 접수돼 주민대피 명령이 내려졌다. 대피령은 30여분 만에 해제됐다. 백린은 포탄 발연제의 충전제로 사용되는 물질로 공기 중에서 자연 발화해 고위험 화학물질로 분류된다. 미군기지 측이 사고지점과 부대 경계와의 거리를 오인하면서 사고 위험이 낮은데도 주민들이 대피하는 소동이 벌어졌다.

28일 소방과 경찰 등에 따르면 이날 오후 5시7분쯤 평택시 서탄면 K-55 미군기지 안에서 “탄두에서 화학물질이 누출된 것 같다”는 관계자 신고가 접수됐다. 사진=연합뉴스

28일 소방과 경찰 등에 따르면 이날 오후 5시7분쯤 평택시 서탄면 K-55 미군기지 안에서 “탄두에서 화학물질이 누출된 것 같다”는 관계자 신고가 접수됐다. 당시 현장에서는 미군이 탄약고에서 백린탄 탄두 2개가 발견됐는데 맹독성 물질이 누출된 상태였으며 누출량은 확인되지 않은 것으로 전해졌다.

평택시는 이날 오후 5시37분쯤 긴급재난문자를 통해 대피하라고 알렸다. 미군 측은 누출된 백린이 발견 당시 80% 정도 희석된 상태로 인체나 주변 환경에 미치는 위험성은 낮다고 설명한 것으로 알려졌다. 또 발견 지점이 군 경계와도 300m 이상 떨어져 있어 일반 시민의 대피가 불필요하다는 판단이 뒤늦게 내려졌다. 시는 대피 문자를 보냈다가 오후 6시13분쯤 “백린 누출은 부대 내 조치 완료, 인근 주민은 일상생활로 복귀 바란다”며 대피령을 해제했다.

주한 미군은 신고 2시간35분만인 오후 7시42분에야 보도자료를 통해 “비상대응팀을 소집해 상황을 수습하고 있다”고 밝혔다. 소방 당국과 미군 측은 오후 6시50분쯤 현장을 철수했다.

◆전국에 경찰관 가족 관련 사건 117건

광주 여고생 살인범 장윤기 사건을 계기로 경찰이 경찰관 가족 관련 전수조사를 실시한 결과 100여건을 발견했다. 이중 경찰이 가족사건을 직접 수사한 1건에 대해서는 감찰에 착수했다.

경찰청은 지난 10일부터 22일까지 경찰관 가족사건 전수조사를 실시한 결과 총 117건을 확인했다고 28일 밝혔다. 이번 조사는 경찰관 가족(배우자 및 직계존비속) 사건 수사(내사 포함)를 해당 경찰관이 근무 중이거나 최근 3년 내 근무한 경찰관서에서 맡은 경우를 추적했다.

경찰은 이 중 44건의 경우 공정성 제고를 위해 시도경찰청이나 다른 경찰서로 이송(이관) 조치했다고 밝혔다. 이송되지 않은 나머지 사건에 대해서도 매월 수사 적절성을 점검할 방침이다.

경찰은 전수조사 과정에서 1건에 대해서는 수사 감찰에 착수했다고 밝혔다. 이 경찰관은 피싱 피해자인 가족 사건을 직접 맡은 것으로 전해졌다. 경찰관은 가족사건에 대해 제척해야 하지만 이를 신청하지 않은 것으로 파악됐다.

◆‘오피스텔 살인’ 50대 검거

경찰이 서울 강북구 오피스텔에서 50대 여성을 살해한 혐의를 받는 50대 남성을 체포했다. 경찰은 체포 현장에서 마약을 발견해 마약 혐의에 대해서도 들여다보고 있다. A씨와 피해자는 가족이나 동거관계가 아닌 것으로 확인됐다.

28일 서울 강북경찰서는 이날 오전 1시40분쯤 살인 혐의를 받는 A씨를 긴급체포했다고 밝혔다. A씨는 강북구 수유동 오피스텔 방에서 50대 여성에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받는다. 현장에서는 망치 등 흉기가 다수 발견된 것으로 전해졌다.

A씨는 살인 혐의뿐 아니라 마약범죄 관련에 대해서도 수사받을 예정이다. 경찰은 사건 현장에서 마약 관련 물품이 발견돼 마약범죄에 관련됐는지에 대해서도 수사할 예정이라고 밝혔다.

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