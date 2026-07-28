검색

평택 K-55 미군기지서 ‘백린’ 누출…평택시, 주민 긴급 대피령

입력 :
평택=오상도 기자 sdoh@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

28일 오후 5시쯤 신고 접수…시, 긴급 재난문자 발송
공기 접촉 시 자연발화·인체 치명적…당국, 경위 조사

경기 평택시 서탄면에 있는 주한미군 K-55 오산공군기지 내부에서 유독성 화학물질인 백린(白燐)이 누출돼 시가 긴급 대피령을 내렸다. 

 

28일 경찰과 소방 당국 등에 따르면 이날 오후 5시7분쯤 K-55 미군기지 안에서 백린이 누출됐다는 112 신고가 접수됐다. 사고 직후 평택시는 긴급재난문자를 발송하고 “K-55 미군기지 내 백린 누출. 인근 주민은 피부에 노출되지 않도록 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다”라고 당부했다.

평택시의 재난안전문자. 뉴시스
평택시의 재난안전문자. 뉴시스

백린은 산소와 만나면 다량의 하얀 연기를 생성하며 자연 발화하는 성질이 있어 군에서 연막탄이나 소이탄 원료로 쓰인다. 인체 접촉 시 화상을 유발하고, 연기를 다량 흡입할 경우 사망에 이를 수 있다. 

 

경찰과 소방, 군 당국은 기지 주변의 안전 조치를 강화하는 한편, 미군 측과 협조해 정확한 백린 누출량과 사고 경위를 확인하고 있다.

 

다만, 시 관계자는 “미군 내부에서 자체적으로 해결했다는 통보를 받았다”고 전했다. 


평택=오상도 기자 sdoh@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

이효리, 독보적인 분위기
  • 이효리, 독보적인 분위기
  • 김혜수, 트레이닝복 입고 활짝
  • 뉴진스 민지, 숏폼 영상도 공개…청순 비주얼 눈길
  • 선미, 핑크 메이크업에 금발까지