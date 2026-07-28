데이터센터의 힘… HD현대일렉트릭 영업이익 37.3% 상승

HD현대의 전력기기 및 에너지솔루션 계열사인 HD현대일렉트릭이 전력망 교체 수요에 힘입어 올해 2분기 좋은 실적을 기록했다.

HD현대일렉트릭은 28일 공시를 통해 올해 2분기 매출 1조 1418억원, 영업이익 2870억 원을 거뒀다고 밝혔다. 매출액은 전년 동기 대비 26% 증가했으며, 영업이익은 전년 동기 대비 37.3% 상승했다. 영업이익률은 25.1%로 전년 동기 대비 2.0%p, 전분기 대비 0.2%p 각각 올랐다.

사진 = HD현대일렉트릭 CI

전력기기 사업은 글로벌 전력망 교체 수요가 꾸준히 이어진 덕을 봤다. 고압차단기의 해외 판매가 확대되며 전년 동기 대비 10.7%의 매출 성장을 기록했다. 또한, 배전기기 매출은 2312억 원으로 전년 동기 대비 20.2% 증가했다. 국내 반도체 프로젝트용 제품 공급이 늘어나면서 배전부문 전 제품군의 매출 확대로 이어졌다.

영업이익은 북미를 비롯한 주요 해외시장에서 전력변압기의 수익성이 높아진 데다, 국내 반도체향 배전반을 중심으로 배전기기 전 제품군의 수익성이 큰 폭으로 향상되며 실적을 견인했다.

2분기 수주액은 전년 동기 대비 44.6% 증가한 14억 4000만 달러를 기록했다. 상반기 누적 수주액은 32억 3700만 달러를 달성했다. 수주 잔고는 84억 9,000만 달러로 전년 동기 대비 29.6% 급등했다.

HD현대일렉트릭 관계자는 “구조적 성장세가 이어지고 있는 전력기기 사업에 더해 배전기기 사업의 수익성도 크게 개선되며 견조한 실적을 달성했다”며 “데이터센터를 중심으로 확대되고 있는 전력 수요가 배전·회전기기 수주로 이어지고 있는 만큼 하반기에도 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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