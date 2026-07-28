“살까 말까”… 중동전 포화, 지구촌 ‘밥상 물가’까지 덮쳤다

미국 텍사스주 클리블랜드에 사는 아다 토레스는 요즘 다진 쇠고기 구입을 줄였다. 가격이 너무 올랐기 때문이다. 동물성 단백질은 닭고기와 소시지 등 가공육을 통해 보충한다. 토레스는 AP통신에 “물가가 너무 비싸다. 100달러(약 15만원)가 있어도 살 수 있는 건 많지 않다”며 “가족들이 가공육을 너무 많이 먹으면 건강에 좋지 않을까 걱정된다”고 말했다.

지난 2월 28일 시작된 미국·이란 전쟁이 5개월 넘게 이어지면서 세계 곳곳의 서민들 일상도 달라지고 있다. 국제 유가 상승으로 에너지와 식료품, 각종 서비스 가격이 잇따라 오르자 소비자들은 장보기 횟수를 줄이고 가격을 꼼꼼히 비교하며 지출을 줄이는 데 안간힘을 쓰고 있다. 클리블랜드·브램턴=AP로이터연합뉴스

이란 전쟁이 발발한 지 6개월째 접어들면서 충격이 전장에서 멀리 떨어진 각국의 주유소와 식료품점, 가정의 전기요금 고지서까지 번지고 있다. 국제유가 상승으로 물가 부담이 작지 않다. 서민들은 장 보는 횟수를 줄이고, 각국 정부는 세금 감면과 공공 식료품점 같은 대책을 내놓고 있다.



국제유가의 기준이 되는 브렌트유는 미국이 이란에 대한 추가 공습을 보류하면서 27일(현지시간) 급락해 배럴당 88.36달러를 기록했지만, 이란 전쟁 직전인 지난 2월 말 배럴당 약 72달러와 비교하면 크게 높은 수준이다. 2월28일 전쟁 발발 이후 급등해 3월 배럴당 100달러를 넘어섰고, 지난주에는 홍해까지 긴장이 확대되면서 다시 100달러선을 돌파했다.



원유 가격 상승의 여파는 세계 각지의 장바구니와 주유 영수증, 전기요금에 미친다. 조달 컨설팅업체 프로큐어어빌리티의 조 애덤스키 이사는 AP통신에 “경제의 모든 것이 좋든 싫든 석유에 의존하기 때문에 석유 가격이 오르면 다른 모든 것도 오른다”고 말했다. 코넬대학교 식품산업경영학과 교수 미겔 고메즈는 “유가가 배럴당 100달러까지 오르면 트럭 운송과 냉장 보관, 포장에 크게 의존하는 품목을 중심으로 식품 공급망 전반에 상승 압력이 커진다”며 “신선 농산물과 유제품은 운송 과정에서 냉장이 필수적이어서 더 큰 영향을 받을 수 있다”고 설명했다.



각국의 운송업자와 영세 사업자는 직접적인 타격을 받았다. 필리핀 수도 마닐라에서는 경유 가격을 감당하지 못한 합승 차량 ‘지프니’ 운전기사가 운행을 멈췄고, 나이지리아 라고스에서는 불안정한 국가 전력 공급을 가솔린 발전기로 보완해온 인쇄업체가 연료비 상승으로 납품을 지연했다. 칠레 수도 산티아고의 택시기사는 주유비가 치솟았지만 정부 규제로 운송 요금을 올리지 못해 수입이 줄었다고 AP통신에 토로했다.



고물가는 소비 방식도 바꿨다. 미국의 농촌 생활용품 소매업체인 트랙터 서플라이 컴퍼니의 할 로턴 최고경영자(CEO)는 “고객들은 쇼핑 횟수를 줄이고, 필수적인 구매를 우선시하며, 여가 활동에 대한 지출도 더욱 신중하게 고려하고 있다”고 전했다.

사진=AP연합뉴스

일본에서는 레저 등 서비스 가격까지 오르고 있다. 도쿄 디즈니랜드 입장권 가격은 10월 성수기 주말용이 1만2400엔(약 11만1300원)에 팔리고 있다. 이곳은 방문 날짜와 혼잡도에 따라 달라지는 ‘변동 요금제’를 적용 중인데, 입장료가 1만2000엔을 넘는 것은 처음이다. 산리오 퓨로랜드도 다음 달부터 입장권을 최대 1000엔 인상하고, 오사카에 있는 유니버설스튜디오 재팬(USJ)은 9월부터 1일권 가격을 판매 상황에 따라 추가로 올리기로 했다.



고물가로 인한 불만의 목소리가 커지자 각국 정부 고민도 깊어지고 있다. 다카이치 사나에 일본 총리는 28일 자민당 아소 다로 부총재 등과 만나 현행 8%인 식료품 소비세율을 내년 4월부터 한시적으로 1%로 낮추는 방안을 협의했다고 니혼게이자이신문 등이 전했다. 다카이치 총리는 신속하게 법안을 제출해 “부담 경감 효과를 가능한 한 빨리 (국민이) 실감하도록 하겠다”는 입장이다.



영국에서는 앤디 버넘 총리가 취임 이틀째인 지난 21일 가정용 전기요금에 붙는 부가가치세를 10월부터 5%에서 0%로 낮추겠다고 발표했다. 취임 이후 첫 추진과제로 고물가 대응책을 선택한 것이다.



지방정부도 나섰다. 조란 맘다니 미국 뉴욕시장은 농산물과 육류 등 기본 식재료를 시중 가격보다 30% 할인된 가격에 공급하는 시 소유 식료품점 5곳을 내년 개설하겠다고 발표했다. 이번 정책은 민주사회주의자인 맘다니 시장의 핵심 공약인 ‘생활비 부담 완화’(affordability) 정책의 일환이다. 뉴욕시는 가구당 연간 약 1000달러의 식비를 줄일 수 있을 것으로 추산했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지