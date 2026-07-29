가계·기업 대출금리 동반↑ [경제레이더]

최근 시장 금리가 상승하면서 지난달 주택담보대출 금리가 2년7개월 만에 가장 높은 수준으로 올라섰다. 중소기업대출 금리도 3년7개월 만에 가장 큰 폭으로 상승하는 등 가계·기업 대출 금리가 모두 오름세다.



한국은행이 28일 발표한 ‘6월 금융기관 가중평균 금리’에 따르면 지난달 예금은행의 주담대 가중평균 금리(신규취급액 기준)는 연 4.36%로 전월보다 0.04%포인트 상승했다. 이는 2023년 11월(4.48%) 이후 최고 수준이다.

28일 서울 시내 한 금융기관 영업점에 주택담보대출 안내문이 게시돼 있다. 한국은행에 따르면 지난 6월 예금은행의 주택담보대출 금리는 연 4.36%로 전월보다 0.04%포인트 상승하며 2023년 11월 이후 2년 7개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 뉴스1

전체 가계대출 금리도 4.50%로 전월보다 0.04%포인트 올랐다. 일반신용대출 금리는 5.72%로 0.23%포인트 상승해 지난해 12월(5.87%) 이후 가장 높았다.



기업대출 금리는 4.27%로 전월보다 0.14%포인트 상승했다. 지난해 3월(4.32%) 이후 1년3개월 만에 가장 높은 수준이다. 이 중 중소기업(4.38%) 대출 금리는 0.23%포인트 올라 2022년 11월(0.44%포인트) 이후 3년7개월 만에 최대 폭을 기록했다.



가계와 기업 대출 금리가 모두 오르면서 전체 은행권 대출 금리는 5월 4.19%에서 지난달 4.31%로 0.12%포인트 상승했다. 이달 한국은행의 기준금리 인상으로 28일 기준 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 주담대 혼합형(5년 고정 후 변동 금리) 금리 상단이 7.60%까지 뛰는 등 당분간 대출 금리 상승세가 이어질 전망이다.



이런 가운데 가계대출 중 고정형 금리 비중은 줄고 있다. 가계의 상환 부담을 낮추기 위해 고정형 비중을 늘리려는 금융당국의 정책과 대비된다. 지난달 주담대 중 고정형 금리 비중은 37.7%로 전월보다 3.9%포인트 줄었다. 지난해 11월(90.2%) 이후 8개월 연속 감소로, 2014년 2월(31.8%) 이후 12년4개월 만에 최소 수준이다. 지난달 주담대 고정형 금리는 평균 연 4.53%, 변동 금리는 연 4.27%였다.



전체 가계대출 중 고정형 금리 비중은 24.6%에서 22.7%로 1.9%포인트 감소했다. 이는 2022년 7월(21.4%) 이후 3년11개월 만에 가장 작은 수준이다.

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