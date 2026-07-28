“내부 워낙 넓어”…진화 엿새 만에 ‘쿠팡 화재’ 합동감식 [한강로 사진관]

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28일 인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 화재 현장에서 관계기관 합동감식이 진행되고 있다.

소방 당국과 경찰이 대형 화재가 발생한 인천 쿠팡 32물류센터 화재 원인을 밝히기 위한 합동감식에 착수했다.

인천소방본부 화재조사관을 비롯해 인천경찰청 과학수사대, 국립과학수사연구원, 한국전기안전공사 등 관계기관 인력 40여명은 28일 오전 10시부터 인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 화재 현장에서 합동감식을 진행했다.

합동감식팀은 물류센터 앞에서 현장회의를 연 뒤 안전모를 착용하고 과학수사 장비 등 감식 장비를 갖춰 화재가 발생한 건물 내부로 들어갔다.

인천 쿠팡 물류센터 화재 조사를 위한 합동 감식이 진행된 28일 인천 서해구 쿠팡32물류센터에서 현장 감식이 진행되고 있다.

감식팀은 화재가 시작된 것으로 추정되는 물류센터 6층을 중심으로 발화 지점을 확인하고, 남아 있는 적재 물품 가운데 화재 원인이 될 가능성이 있는 물품이 있는지를 집중 조사할 계획이다.

최초 신고자는 “물류센터 6층 메자닌(복층 적재 구조) 1층에서 불이 났다”고 신고했다. 소방 당국도 6층 3단 선반(랙)에 보관 중이던 적재 물품에서 최초 화재가 발생한 것으로 추정하고 있다.

합동감식팀은 이와 함께 불길이 6층 전역과 7층으로 빠르게 번진 원인과 화재 피해 규모도 함께 조사할 예정이다.

경찰 관계자는 “내부 면적이 워낙 넓어 감식이 얼마나 걸릴지는 예측하기 어렵다”며 “발화 지점을 특정하는 데 집중할 계획”이라고 밝혔다.

이번 합동감식은 전문가의 구조 안전진단을 통해 건물 안전성이 확인되면서 화재 진화 완료 엿새 만에 이뤄졌다.

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