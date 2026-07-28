‘강북구 오피스텔 살인’ 50대 체포… 현장서 마약 의심 물품도

경찰이 서울 강북구 오피스텔에서 50대 여성을 살해한 혐의를 받는 50대 남성을 체포했다. 경찰은 체포 현장에서 마약을 발견해 마약 혐의에 대해서도 수사에 들어갈 예정이다.

28일 서울 강북경찰서는 이날 오전 1시40분쯤 살인 혐의를 받는 A씨를 긴급체포했다고 밝혔다. A씨는 강북구 수유동 오피스텔 방에서 50대 여성에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받는다. 현장에서는 망치 등 흉기가 다수 발견된 것으로 전해졌다.

서울 강북구 오피스텔에서 여성을 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 경찰에 긴급체포됐다. 뉴시스

A씨는 살인 혐의뿐 아니라 마약범죄 관련에 대해서도 수사받을 예정이다. 경찰은 A씨를 검거한 것은 살인 혐의관련 제보를 받은 이후지만, 사건 현장에서 마약 관련 물품이 발견돼 마약범죄에 관련됐는지에 대해서도 수사할 예정이라고 설명했다. 경찰은 A씨가 소지하고 있던 마약류 추정 물질 정말 감정을 국립과학수사연구원에 의뢰할 예정이다.

한편 A씨와 피해자는 가족이나 동거관계가 아닌 것으로 확인됐다. 현재까지 교제살인 등 관게성범죄일 가능성은 나타나지 않은 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨와 피해자의 관계, 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다. 다만 A씨가 체포된 이후 진술을 거부하고 있는 것으로 전해졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지