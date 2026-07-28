포항 해상 인도교 일부 붕괴…관광객 등 17명 고립됐다 구조

경북 포항의 한 해상 인도교가 무너지면서 관광객과 낚시객 등 17명이 한때 고립됐다가 모두 구조됐다.



28일 오후 포항시 남구 구룡포읍 장길리 보릿돌교의 중간 교각과 상판이 붕괴했으며 현재까지 확인된 인명 피해는 없다.

보릿돌교 붕괴. 포항남부소방서 제공

소방 당국은 추가 피해자가 있는지 확인하기 위해 수중 수색을 벌이고 있다.



포항시와 포항남부소방서 등에 따르면 사고는 이날 오후 1시 15분께 남구 구룡포읍 장길리 보릿돌교의 중간 교각과 상판이 무너지면서 발생했다.



이 사고로 현재까지 확인된 인명 피해는 없다.



다만 바다쪽 다리 등에 17명이 고립됐다가 소방 당국과 민간 어선 등에 의해 구조됐다.



보릿돌교는 갯바위와 해안을 연결하는 해상 인도교다.



시민과 관광객은 인도교를 산책하거나 걸어서 갯바위에 도착해 낚시한다.



시와 소방 당국이 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 사고 당시 교량을 지나가던 통행인은 없는 것으로 나타났다.



소방 관계자는 "혹시 모를 인명 피해 발생이 있는지 수중 수색을 통해 확인하고 있다"고 말했다.

<연합>

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