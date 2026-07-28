한·중·일 여자배구 클럽팀의 특별한 만남, 제주에서 열리는 배구 축제로 한여름 무더위 날린다

8월 제주에서 한여름의 무더위를 날릴 배구 축제가 펼쳐진다.

‘2026 한·중·일 여자배구 탑 클럽 슈퍼매치 제주대회’가 오는 다음달 1일과 2일 제주 한라체육관에서 열린다. 각국 리그의 최정상 구단들이 한자리에 모인다. 한국의 흥국생명과 현대건설, 일본의 오사카 마블러스, 중국의 상하이 브라이트 유베스트가 각축을 벌일 예정이다.

다음달 1일 낮 1시엔 흥국생명-오사카 마블러스, 오후 3시 30분엔 현대건설-상하이 유베스트의 맞대결이 펼쳐진다. 2일 낮 1시에는 현대건설-오사카 마블러스, 오후 3시 30분 흥국생명-상하이 브라이트 유베스트가 맞붙는다. 모든 경기는 KBSN 스포츠채널을 통해 생중계된다.

1일 공식 개막전에는‘배구여제’ 김연경이 직접 시구 행사에 참석할 계획이다. 흥국생명을 비롯해 오사카, 상하이 모두 김연경이 뛰었던 팀들이다. 김연경이 2024∼2025 V리그 통합우승을 끝으로 유니폼을 벗은 이후 각국을 대표하는 클럽팀들이 한자리에 모이는 것도 의미가 크다. 이날 시구행사에는 제주특별자치도 위성곤 도지사, 제주특별자치도의회 송영훈 의장, KBS N 김성진 대표이사, 대한배구협회 오한남 회장, 한국배구연맹 엄재용 사무총장, 제주국제자유도시개발센터 송석언 이사장이 참석할 예정이다.

이번 대회를 주최한 KBS N은 프로배구 주관방송사로서 수준 높은 국제 배구 친선대회를 개최하고, 이를 지속적으로 발전시킬 계획이다. 해외 명문구단과 교류를 마련해 한국 배구의 국제 경쟁력 강화는 물론 지역 경제 활성화에도 이바지하는 것을 목표로 한다.

아울러 배구와 문화가 결합된 축제의 장이 열린다. 8월 1일에는 가수 KCM, 그리고 도립서귀포합창단과 벨라어린이합장단이 함께 한다. 8월 2일에도 남성중창단인 아르떼지오, 여성 팝페라 듀오인 아인스가 제주 코트의 열기를 더한다. 라이브밴드 에밀리언의 공연도 예정돼있다. 선수단 입장 시 각국의 인기곡을 직접 연주한다. 체육관을 찾는 팬들은 입장하는 순간부터 축제 분위기를 물씬 느낄 수 있다.

이번 대회 관람권은 티켓링크를 통해 예매할 수 있으며, 경기 당일에도 현장 구매를 할 수 있다. 입장 수익은 지역 배구 발전 기금으로 기부될 예정이다.

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