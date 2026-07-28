고준희, 과거 남사친 품절남 됐다…“지금 생각하면 조금 아깝다”

사진=SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’ 화면 캡처

배우 고준희가 자신의 연애 스타일과 결혼에 대한 생각을 솔직한 심정을 전했다.

고준희는 지난 27일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에 출연해 마지막 연애부터 이별 후 심경, 이상형까지 다양한 이야기를 공개했다.

이날 방송에서 고준희는 “마지막 키스가 언제였냐”는 질문을 받자 “어제 했다”고 답해 출연진을 놀라게 했다. 예상치 못한 답변에 현장이 술렁이자 그는 곧바로 “장난이다”라고 웃으며 정정했고, “마지막 연애는 작년까지 했다”고 밝혔다.

이어 자신의 연애 스타일에 대해 “저는 사랑을 주는 편이다. 선물도 주고 마음도 주고 거의 다 해주는 스타일”이라며 “결혼 빼고는 다 해준 것 같다”고 솔직하게 말했다.

이를 들은 탁재훈은 “고준희 씨가 말이 많지는 않은데 한마디 한마디가 묵직하다”고 말해 웃음을 자아냈다.

이상민이 “그렇게 다 퍼주면 헤어질 때 힘들지 않냐”고 묻자 고준희는 “오히려 다 줬기 때문에 괜찮다. 뒤도 안 돌아보는 편”이라며 “후회가 남지 않는다”는 자신만의 연애관을 밝혔다.

고준희는 어머니와의 특별한 관계도 공개했다. 그는 “엄마가 제일 친한 친구”라며 “연애 이야기도 다 한다”고 밝혔다.

이어 “연애할 때 밖에서 자유롭게 데이트하기 어려워 집에서 데이트한 적도 있다”며 가족과 가까운 관계 속에서 연애를 이어갔던 경험을 전했다.

특히 이날 방송에서는 과거 남사친과 관련된 일화도 공개돼 관심을 모았다. 그는 “한 남사친이 영화를 보자고 해서 엄마와 셋이 영화관에 간 적이 있다”며 “사귀는 사이는 아니었다”고 말했다.

이어 “사실 그 친구를 조금 밀어내려고 엄마와 같이 나간 것도 있었다”며 “지금 생각하면 조금 아깝다. 그때는 그 사람의 매력을 잘 몰랐다”고 털어놨다.

그러면서 “그 친구는 지금 결혼했다”고 밝혀 출연진들의 이목을 집중시켰다.

고준희 결혼에 대해 “이제는 결혼이 하고 싶다”며 새로운 인연에 대한 바람을 드러냈다. 이상형 조건으로는 “매너 있는 사람”을 꼽았지만, 외모·재력·매너 중 하나만 선택해야 한다는 질문에는 망설임 없이 “재력”을 선택해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

고준희의 솔직한 연애관과 거침없는 입담은 방송 직후 온라인상에서 큰 관심을 받고 있다. 특히 “결혼 빼고 다 해줬다”는 발언과 과거 남사친 에피소드가 화제를 모으며 그의 진솔한 매력에 대한 반응이 이어지고 있다.

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