마이프차, 한국정보인증 ‘싸인오케이’ API 연동…전자계약 기능 도입

한국정보인증은 전자계약 서비스 ‘싸인오케이’가 프랜차이즈 창업 플랫폼 마이프차와 API 방식으로 연동돼 플랫폼 내 전자계약 기능을 제공한다고 밝혔다.

마이프차는 프랜차이즈 본사와 예비 창업자 간 정보 격차를 줄이기 위한 플랫폼이다. 예비 창업자에게는 프랜차이즈 정보와 창업 문의 기능을 제공하고, 프랜차이즈 본사에는 상권 분석 시스템과 가맹점 관리 기능 등 파트너 기능을 제공하고 있다.

마이프차는 최근 프랜차이즈 본사를 위한 파트너 기능을 강화하는 과정에서 싸인오케이 API를 연동했다. 이를 통해 가맹본부와 점주 간 계약 업무를 마이프차 플랫폼 안에서 처리할 수 있도록 전자계약 기능을 적용했다.

API 연동은 서로 다른 서비스가 데이터를 주고받아 하나의 플랫폼 안에서 필요한 기능을 이용할 수 있도록 연결하는 방식이다. 이번 연동으로 마이프차 이용 기업은 별도의 전자계약 시스템을 구축하거나 외부 서비스로 이동하지 않고도 계약 업무를 처리할 수 있게 됐다.

가맹본부는 기존에 보유한 점주 및 계약 정보를 활용해 계약서를 발송하고 전자서명을 요청할 수 있다. 계약 진행 현황도 마이프차 플랫폼 안에서 확인할 수 있어 계약 안내부터 체결, 진행 관리까지 한곳에서 관리할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

한국정보인증에 따르면 교육, 렌탈, 모빌리티, 투자자문, HR 플랫폼 등 여러 분야에서 싸인오케이 API 연동이 이뤄지고 있다. 기업은 기존 고객 및 파트너 데이터를 활용해 계약서를 자동으로 발송하고, 자사 시스템 안에서 계약 체결과 진행 현황을 함께 관리할 수 있다. 회사 측은 이를 통해 별도의 시스템 이동과 반복 업무를 줄일 수 있다고 설명했다.

한국정보인증 관계자는 “싸인오케이는 마이프차와의 API 연동을 통해 플랫폼 이용자가 기존 서비스 환경 안에서 전자계약 기능을 이용할 수 있도록 지원하고 있다”며 “앞으로 다양한 플랫폼 및 서비스 기업과의 연동을 확대해 고객 경험 개선과 서비스 경쟁력 강화에 기여할 계획”이라고 밝혔다.

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