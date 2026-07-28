샵 서지영 45세 맞나…오랜만에 공개된 근황 눈길

그룹 샵 출신 서지영의 근황이 공개됐다.

그룹 소호대 출신 한에스더는 27일 소셜미디어에 "옛날 가수들 출동. 히트, 샵, 디바, 소호대로. 20대를 화려하게 보냈던 우리가 어느새 학부모가 되어 아이들 고민을 나누게 될 줄이야"라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

그는 "그래도 우리 참 각자의 자리에서 잘 살았다! 그치"라고 말했다.

이어 "언제봐도 좋은 건 역시 옛날 사람들인가 봐. 먼저 와서 아쉬웠으니 자세한 건 다음번에 또 만나서 나누자고"라고 했다.

한에스더는 "#강남 얼짱 출신들 #부끄러워 마라"라고 덧붙였다.

사진 속 서지영은 카메라를 바라보며 환하게 미소 지었다.

특히 시원한 눈매와 올라간 입꼬리가 시선을 끌었다.

한편 서지영은 현재 연예계 활동을 하지 않고 육아에 전념 중이다.

그는 과거 그룹 샵 출신 이지혜의 유튜브 채널 출연 외에는 방송 출연을 고사하고 있다.

서지영은 1981년생으로 올해 45세다.

<뉴시스>

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