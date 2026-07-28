멱살 잡힌 정점식 “개인적으론 선처 바라는 입장”

국민의힘 정점식 원내대표가 28일 국회 상임위원회 배정에 항의하며 언성을 높이고 멱살을 잡은 권영진 의원에 대해 “제 개인적으로는 선처를 바라는 입장”이라고 말했다.

정 원내대표는 이날 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “권 의원이 사과 의사를 표했고, 개인적으로 받아들였다”며 이같이 밝혔다.

22대 하반기 국회 상임위원회 배정 기준에 불만을 제기하는 과정에서 국민의힘 정점식 원내대표(오른쪽)의 멱살을 잡았던 권영진 의원이 지난 27일 국회 내 원내대표실을 방문해 사과한 뒤 배웅하는 정 원내대표와 악수하고 있다. 연합뉴스

정 원내대표는 “원내 구성원의 한 분인데 그 분을 탈당시켜야 한다, 제명해야 한다는 이야기를 제가 어떻게 할 수 있겠는가”라며 “제 입장에서는 사과를 받아들였기 때문에 선처를 했으면 좋겠다고 생각한다”고 강조했다. 그러면서 “중앙윤리위가 저에게 피해자 입장으로 의견을 물어 온다면 그런 부분에 대한 의견을 개진할 생각을 갖고 있다”고 했다.

다만 “저뿐만 아니라 제 멱살을 잡은 것을 말리던 송언석 의원의 멱살도 잡았기 때문에 송 의원의 의사도 중요하다”고 지적했다.

정 원내대표는 투표용지 부족 사태 국정조사와 관련해 여당에 기간 연장을 요청했다고 밝혔다. 그는 “민주당도 일정 부분 그 (연장) 가능성에 대해 검토하고 있고, 가장 바람직한 것은 국정조사특위 위원들, 선관위, 특검이 함께하는 투표함 압수와 재검표”라고 설명했다.

윤석열 전 대통령이 허위사실 공표에 따른 공직선거법 위반 혐의 사건 1심에서 당선무효형을 선고받은 것을 두고는 “1심 판결에 불과하다”고 일축했다. 정 원내대표는 “선거비용 반납을 준비하고 있느냐”는 질문에 “지금은 그 정도 단계까지는 아닌 것 같다”고 답변했다. 대법원에서 당선무효형이 최종 확정될 경우 국민의힘은 2022년 대선 때 보전받은 선거비용 397억원을 반환해야 한다.

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