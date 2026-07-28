인천 영종 바이오특화단지 개발 속도… iH, 3단계 계획변경 착수

인천국제공항이 위치한 영종도 내 바이오특화단지 개발이 본격화한다. 지역 바이오산업의 미래 경쟁력 확보를 목표로 송도국제도시·남동산단과 연계해 148만㎡ 규모로 조성될 전망이다.

인천도시공사(iH)는 영종하늘도시 3단계 특별계획구역 개발계획 변경신청 절차에 착수했다고 28일 밝혔다. 앞서 대상지는 2024년 6월 정부 바이오특화단지로 지정된 바 있다.

영종하늘도시 바이오특화단지.

이후 iH는 공동 사업시행자인 LH와 함께 기본구상 용역으로 적정 규모 및 바이오 산업군을 도출했다. 이를 경제자유구역 개발계획에 반영해 조만간 인허가 승인 절차에 돌입할 예정이다. 시행자의 요청에 따라 경제청이 관련 유관부서 협의를 완료하면 후속 일정이 진행된다.

내달 중 산업통상부 사전 자문을 비롯해 △9∼10월 경제자유구역위원회 심의 및 개발계획 변경절차 완료 △2026년 말 환경·교통·에너지 각종 영향평가 협의 포함 실시계획 수립 착수 △단지 조성공사 착수 2028년 △2029년 토지 분양 등이다.

이번 바이오특화단지 공정이 본궤도에 오르면 영종하늘도시는 첨단산업 자족도시로 거듭날 것으로 iH 측은 내다봤다. 공항 배후 주거기능 및 항공·물류 콘셉트의 일반산단과 조화롭게 어우러지기 때문이다.

류윤기 iH 사장은 “앞으로도 경제청·LH 유관기관과 더욱 협력에 나설 것”이라며 “영종 3단계 잔여 특별계획구역과 미 매각용지 등을 통해서 지역이 활성화될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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