주차장부터 막힌다…인천공항 대기 줄이는 스마트패스·셀프 백드랍 [여행+]

지난 25일 인천국제공항 출국장에서 여행객이 출국 수속을 하기 위해 줄을 서고 있는 모습. 사진=뉴시스

올해 하계 휴가철 인천국제공항을 이용하는 여객이 377만명에 달할 전망이다. 하루 평균 22만명이 넘는 인파가 몰리면서 공항 주차장 진입부터 출국 수속까지 대기 시간이 급증할 것으로 예상된다.

◆ 8월 2일 여객 23만명 정점

인천국제공항공사는 지난 25일부터 오는 8월 10일까지 하계 휴가철 기간 총 출입국 여객이 377만명에 이를 것으로 27일 밝혔다.

이는 지난해 같은 기간 370만명 대비 1.9% 늘어난 수치로, 이용객이 가장 집중되는 날은 8월 2일로 23만4273명이 공항을 이용할 것으로 예상됐다.

공사가 최근 이용객 패턴을 분석한 결과 내국인의 해외여행 수요는 여름 휴가철보다 명절 연휴에 집중되는 경향을 보였다.

반면 7월과 8월에는 외국인 방한 수요가 크게 늘어난다. 이로 인해 공항 내 전반적인 혼잡이 발생할 가능성이 높다고 공사 측은 설명했다.

올여름 인천공항 혼잡도 증가는 아시아권 및 미주 지역 외국인 관광객의 방한 수요가 여름 방학 시즌과 맞물려 급증한 결과로 분석된다.

7월과 8월 외국인 입국자 수는 매년 가파른 상승 곡선을 그리고 있는데, 내국인 출국 수요와 외국인 입국 수요가 겹쳐 수하물 처리 시스템과 출입국 심사대 부하가 가중된다.

◆ 출국장 30분 조기 개장 및 스마트패스 전용 출국장 확대

공사는 하계 휴가철 여객 서비스와 터미널 운영 등 공항운영 전 분야에 걸쳐 특별교통대책을 전면 시행한다.

출국장 혼잡을 선제적으로 막기 위해 주요 출국장을 평시 대비 30분 일찍 개장한다. 또 보안검색장비인 CT X-ray 44대를 집중 가동하여 검색 속도를 높인다.

이밖에 빠른 출국 수속을 지원하기 위해 스마트패스 전용 출국장을 기존 4곳에서 5곳으로 확대 운영한다.

주차난 해소를 위한 대책도 병행된다. 공사는 단기주차장 내 여객 주차구역을 3061면 추가로 확보했다. 제2여객터미널 장기주차장에는 임시 셔틀버스 2대를 추가 투입한다.

혼잡 시간대 셔틀버스 운행 간격을 기존 6분에서 4분으로 대폭 줄여 이동 편의를 높였다.

◆ 주차장 혼잡 시간대 분석 및 대중교통 이용 권장

성수기에는 장기주차장과 단기주차장 모두 극심한 포화 상태에 이른다. 시간을 절약하기 위해서는 공항철도나 리무진 버스 등 대중교통을 이용하는 것이 가장 확실한 대안이다.

주차장 혼잡도가 최고조에 달하는 시간대는 매일 오전 5시부터 8시 그리고 오후 4시부터 7시 사이다. 해당 시간대에 공항에 도착할 예정이라면 주차 공간 확보에 각별한 주의가 요구된다.

공사 공식 안내 앱인 ‘인천공항+’를 스마트폰에 설치하면 터미널별 주차장의 실시간 혼잡도를 즉시 확인할 수 있다.

전용 앱을 통해 여권과 얼굴 정보를 사전에 등록하면 보안검색대와 출국장을 신속하게 통과할 수 있다. 사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

◆ 스마트패스 및 셀프 백드랍 기반 수속 대기 최소화

출국 수속 시간을 획기적으로 단축하는 핵심 수단은 안면 인식 기술을 활용한 스마트패스다. 전용 앱을 통해 여권과 얼굴 정보를 사전에 등록하면 보안검색대와 출국장을 신속하게 통과할 수 있다.

다만 스마트패스 전용 출입구를 통과했더라도 법무부 출국심사와 항공기 탑승 그리고 현지 국가 입국 심사 과정에서는 실물 여권과 탑승권이 반드시 필요하다. 따라서 여행객은 실물 신분증을 항상 소지하고 있어야 한다.

셀프 백드랍을 예약하면 유인 카운터에서 장시간 줄을 서지 않고도 위탁 수하물을 직접 부칠 수 있다. 사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

수하물 처리 과정의 지연도 스스로 줄일 수 있다. 스마트패스 앱을 통해 셀프 백드랍을 예약하면 유인 카운터에서 장시간 줄을 서지 않고도 위탁 수하물을 직접 부칠 수 있어 공항 내 전체 대기 시간이 크게 감소한다.

셀프 백드랍 서비스는 이용하는 항공사와 여객터미널에 따라 운영 여부가 상이해 해당 항공사의 서비스 제공 여부를 사전에 반드시 확인해야 한다.

◆ 게이트 실시간 혼잡도 점검 및 무료 전동카트 활용

한편 ‘인천공항+’ 앱은 각 출국장 게이트의 예상 혼잡도와 실시간 대기 인원 정보를 갱신하여 제공한다.

실시간 데이터를 바탕으로 대기 줄이 가장 짧은 출국장을 선택해 진입하면 불필요한 대기 시간을 효과적으로 줄일 수 있다.

또 제1여객터미널을 이용하는 여객이라면 무료 전동카트 이용을 고려할 만하다. 이 카트는 공항철도역 개찰구에서 터미널 지하 1층 엘리베이터 구간까지 운행된다. 노약자와 임산부 탑승을 최우선으로 배려하지만 좌석이 비어 있을 경우 일반 여행객도 탑승할 수 있다.

하계 휴가철 공항에서 체감하는 대기 시간은 도착 시간대와 사전 등록 여부에 따라 크게 좌우된다. 주차장 혼잡 시간대를 피해 공항에 도착하고 스마트패스와 자동 수하물 위탁을 미리 준비하는 것만으로도 여객들의 수속 피로를 크게 낮출 수 있다.

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