金여사, 브라질서 ‘영부인 외교’… 잔자 여사 “아마존서도 한국어 공부”

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 27일(현지시간) 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 배우자와 함께 현지에서 브라질 예술작품을 관람하며 친교를 다졌다. 양국 문화가 공유하는 공동체 정신과 화합의 의미를 주제로 대화를 나눈 두 여사는 문화가 양국을 잇는 소중한 가교라는 데 뜻을 모았다.

김혜경 여사가 27일(현지 시간) 브라질리아 연방회계법원 미술갤러리에서 호잔젤라 다 시우바 여사와 인사를 나누고 있다. 공동취재사진

이 대통령과 함께 브라질을 국빈 방문 중인 김 여사는 이날 잔자 룰라 다 시우바 여사와 브라질리아 연방회계감사원 문화센터를 방문해 ‘빛의 축제: 대중 축제와 브라질 미술’을 주제로 한 전시를 관람했다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했다.

김 여사는 잔자 여사의 환대에 사의를 표하며 “지난 2월 한국의 전통시장과 문화시설을 함께 둘러보며 한국 문화를 소개해 드린 기억이 생생한데, 오늘은 브라질의 문화를 직접 경험하게 되어 매우 기대된다”고 말했다. 이에 잔자 여사는 “브라질의 문화와 전통을 나누게 되어 매우 기쁘다”며 “이번 일정이 양국의 우애가 한층 깊어지는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 화답했다.

김혜경 여사가 27일(현지 시간) 브라질리아 연방회계법원 미술갤러리에서 호잔젤라 다 시우바 여사와 예술작품을 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 공동취재사진

두 여사는 전시를 관람하며 양국 간 문화적 공통점 등에 대해 대화를 나눴다. 우선 잔자 여사는 “브라질 전역에서 매년 6월 또는 7월 개최되는 대표적인 전통 축제에서 영감을 받은 다양한 예술작품이 전시돼 있다”며 축제의 유래와 의미를 설명했다. 브라질의 6월 축제인 ‘페스타 주니나(Festa Junina)’와 7월 축제인 ‘페스타 줄리나(Festa Julina)’는 가톨릭 성인 축일과 농촌 수확 문화에서 유래했으며, 가족과 이웃이 한자리에 모여 수확한 음식을 나누고 노래와 춤을 즐기며 공동체의 결속을 다진다고 안 부대변인은 전했다. 두 여사는 브라질 북동부 지역의 야외 축제 마당인 ‘떼헤이루(Terreiro)’를 화려한 깃발과 모닥불 조명, 계피 향 등으로 재현한 몰입형 체험 공간도 둘러봤다.

잔자 여사가 “축제에서는 사람들이 모닥불을 둘러싸고 노래하고 춤추며 수확의 기쁨을 나눈다”고 언급하자 김 여사는 “한국에도 수확기에 가족과 이웃이 음식을 나누고 풍요에 감사하는 명절인 추석이 있다”고 답했다. 김 여사는 이어 “추석에는 사람들이 둥근 원을 만들어 노래하고 춤추는 강강술래를 즐기는데, 원을 이루어 마음을 하나로 모은다는 점에서 브라질의 축제 문화와 닮아 있다”고 말했다.

두 여사는 열기구 모양의 종이풍선을 모티브로 한 작품도 살펴봤다. 잔자 여사가 한국에도 이와 비슷한 것이 있지 않느냐고 묻자 김 여사는 “한국에도 소원을 빌며 띄우는 풍등이 있다”고 소개했다. 두 여사는 소망을 담아 하늘에 띄우는 양국 문화에 비슷한 의미와 정서가 담겨 있다는 데 공감을 표했다고 한다.

김 여사는 여러 작품에 사용된 다채로운 색채를 살펴보며 “선명하면서도 따뜻한 색감이 한국의 단청이나 민화와도 통하는 것 같다”고 언급하기도 했다.

브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일(현지 시간) 브라질 브라질리아 대통령관저 앞 광장에서 열린 공식 환영식에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과 호잔젤라 다 시우바 여사와 함께 박수를 치고 있다. 공동취재사진

두 여사는 브라질 내 한류 확산과 한국어에 대한 관심을 주제로도 대화를 나눴다. 잔자 여사는 “브라질에서 K드라마를 비롯한 한국 문화의 인기가 높아지면서 한국어를 배우려는 사람도 늘고 있다”며 상파울루대학에 한국어문학과가 개설돼 있다고 소개했다. 이어 “얼마 전 아마존 지역에서 한국어를 공부하는 아이와 대화할 기회가 있었는데, 지난 2월 한국을 방문했을 때 배운 표현을 사용해봤다”고 말했다.

이에 김 여사는 “아마존에서도 한국어를 배우는 아이가 있다는 이야기를 들으니 세계가 하나로 가까워지고 있다는 것이 실감 난다”고 답했다. 전시 관람을 마친 뒤 두 여사는 옥수수로 만든 브라질 전통 음식을 함께 맛보며 양국의 음식 문화를 두고도 대화도 나눴다.

김 여사는 “한국과 브라질이 서로 다른 역사와 전통을 지니고 있으면서도 자연의 결실에 감사하고 이웃과 기쁨을 나누는 마음은 매우 닮아 있다는 것을 느꼈다”며 “이러한 문화적 공감이 양국을 더욱 가깝게 잇는 소중한 계기가 되기를 바란다”고 했다. 잔자 여사는 “오늘과 같은 문화 교류가 앞으로도 계속 이어져 두 나라가 서로를 더욱 이해하게 되기를 기대한다”며 “다음에 다시 브라질을 방문해 아마존도 찾고, 브라질의 또 다른 대표 축제인 카니발도 경험해 보기를 바란다”고 화답했다.

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