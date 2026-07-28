검색

서울 원룸 월세 내렸다는데 여전히 ‘허덕’…2030세대 주거사다리 끊길까

관련이슈 디지털기획

입력 :
세종=이승주 기자 joo47@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

월세 소폭 하락했지만 여전히 비싸

지난달 서울 연립∙다세대 원룸의 평균 전∙월세 가격이 전월 대비 동반 하락한 것으로 나타났다. 하지만 여전히 일부 자치구의 월세와 보증금은 높은 수준을 유지하고 있어 청년층의 임차 부담이 여전한 것으로 관측된다. 게다가 2030세대의 내 집 마련 비율이 처음으로 20% 밑으로 떨어지면서 주거 사다리가 끊긴 실정이다.

서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 빌라 밀집 지역이 내려다보이고 있다. 뉴시스
서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 빌라 밀집 지역이 내려다보이고 있다. 뉴시스

28일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가를 바탕으로 올해 6월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(전용 33㎡ 이하)의 전월세 수준을 분석한 결과, 서울 원룸의 평균 전세 보증금은 2억 2197만원, 평균 월세는 64만원으로 집계됐다.

 

전월과 비교해 평균 전세 보증금은 86만원(-0.4%), 평균 월세는 6만원(-8.2%) 하락한 수치다. 특히 평균 월세는 올해 상반기 가장 큰 하락폭을 보이며 1∼6월 중 가장 낮은 수준까지 떨어졌다.

 

◆전세보증금, 최고 상승은 종로구…93.5% 급등

 

자치구별 평균 전세 보증금은 서초구가 서울 평균의 129% 수준으로 가장 높았다. 서초구는 전월 대비 2.7% 상승하며 11개월 연속 서울에서 전세 보증금이 가장 높은 지역을 유지했다. 

 

이어 중구(123%), 강남구(115%), 광진구∙용산구(109%), 종로구(106%), 송파구∙영등포구(103%), 마포구(101%), 동작구(100%) 등 총 10개 지역이 서울 평균을 웃돌았다. 

 

전세보증금 상승폭이 가장 큰 곳은 종로구였다. 종로구의 평균 전세 보증금은 전월 1억2175만원에서 2억3563만원으로 1억1388만원(93.5%) 급등했다. 이는 보증금이 높은 신축 매물 거래가 반영된 영향으로 풀이된다.

지난 4일 한성숙 국무총리가 서울 서대문구 신촌 일대 원룸 밀집지역을 점검하고 있다. 뉴시스
지난 4일 한성숙 국무총리가 서울 서대문구 신촌 일대 원룸 밀집지역을 점검하고 있다. 뉴시스

◆강남 월세 102만원…서울서 13개월 째 1위

 

평균 월세는 강남구가 서울 평균의 158% 수준인 102만원으로 가장 비쌌다. 강남구 평균 월세는 전월 대비 5.1% 상승하며 지난 3월에 이어 다시 한 번 100만원 선을 넘었다. 강남구는 지난해 6월 이후 13개월 연속 서울 25개 자치구 중 평균 월세 1위다. 이어 성동구(134%), 용산구(130%), 동대문구∙서초구(116%), 광진구(111%), 마포구(106%), 양천구∙중구(102%), 성북구(101%) 등 총 10개 자치구의 평균 월세가 서울 평균보다 높았다.

 

◆2030세대 내 집마련 비율 20%밑으로 뚝

 

이처럼 전월세 가격이 고공행진하는 가운데 지난해 2030세대의 ‘내 집 마련’ 비율이 현행 통계 작성 이후 처음으로 20%대로 떨어졌다. 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 지난해 39세 이하 청년층의 거주 주택 보유율은 27.7%로 집계됐다. 연령 구분이 현재 기준으로 재편된 2017년 이후 처음으로 20%대로 내려앉았으며 전년(30.1%)보다 2.4%포인트 하락해 관련 통계 작성 이후 가장 낮은 수준을 기록했다. 

 

반면 중∙장년층의 주택 보유율은 여전히 60%를 웃돌았다. 지난해 50대의 주택 보유율은 63.5%, 60세 이상은 68.5%로 각각 집계됐다. 이에 따라 세대 간 격차는 더욱 확대됐다. 지난해 50대와 39세 이하의 주택 보유율 차이는 35.8%포인트, 60세 이상과의 격차는 40.8%포인트로 모두 현행 통계 작성 이후 가장 크게 벌어졌다.


세종=이승주 기자 joo47@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

이효리, 독보적인 분위기
  • 이효리, 독보적인 분위기
  • 김혜수, 트레이닝복 입고 활짝
  • 뉴진스 민지, 숏폼 영상도 공개…청순 비주얼 눈길
  • 선미, 핑크 메이크업에 금발까지