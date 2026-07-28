연준 금리동결 확률 62%…"깜짝 인상 가능성도"

미국 연방준비제도(Fed)가 28일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 1일차 회의를 여는 가운데 시장이 예측한 기준금리 인상 가능성이 한 달 새 큰 폭으로 높아진 것으로 나타났다.



27일 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 이번 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 62.1%, 0.25%포인트 인상할 확률은 37.9%로 각각 집계됐다.

케빈 워시 Fed 의장. AP연합뉴스

인상 확률은 1주일 전(16.0%)이나 한 달 전(29.9%)보다 크게 높아진 수치다.



다만 시장 전망은 여전히 금리 동결에 무게를 두는 모습이다. 페드워치에 따르면 9월 인상을 유력한 시나리오로 보고 있다.



이런 가운데 월가 일각에서는 다른 목소리도 나온다.



시타델 증권은 연준이 '깜짝' 금리 인상을 단행할 것으로 전망했다.



프랭크 플라이트 시타델증권 매크로전략 책임자는 이번 인상이 물가 안정을 회복하겠다는 케빈 워시 연준 의장의 공언에 힘을 실어줄 것이라고 말했다.



플라이트는 "시장이 연준의 매파적 전환 정도를 또다시 과소평가하고 있을 수 있다"며 이번 인상이 "포워드 가이던스(선제안내) 시대를 확실히 끝내는 동시에 연준의 독립성을 부각할 것"이라고 말했다.

그는 9월까지 기다리기보다 이번에 움직이는 것이 인플레이션 기대 자체를 다시 형성해 파급력이 더 클 것이라고 덧붙였다.



6월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상을 깨고 3.5%로 낮아졌지만, 플라이트는 이런 지표가 인플레이션 위험이 여전히 높고 노동시장이 안정적이라는 더 폭넓은 근거를 압도해서는 안 된다고 주장했다.



중동발 유가 상승도 인상 쪽에 무게를 싣는 요인으로 꼽힌다. 미국이 이란 공습을 지난주 중단하며 유가가 하락했지만, 예멘 후티 반군의 홍해 위협으로 국제 유가는 이달 들어서도 20%가량 올랐다.



도널드 트럼프 대통령이 금리 인하를 압박하고 있어 물가 안정을 우선시하는 워시 의장과의 갈등 소지가 있다는 지적도 나온다. 이번 인상이 불발되더라도 시장의 관심은 곧바로 9월 회의로 옮겨갈 전망이다.

<연합>

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