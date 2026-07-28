인간이 가장 편안함 느끼는 '여권'에서 디자인 영감… 폴드8, ‘4대3’ 황금비의 비밀

“여권은 출입국담당자의 손에 바로 잡혀야 합니다. 자연스레 손에 가장 편안한 크기로 제작됐죠. 편한 디자인을 찾던 우리가 여권 디자인에 주목한 이유입니다.”

삼성전자가 화면비를 바꾼 갤럭시 Z 폴드8 등 폴더블 스마트폰 3종을 공개한 가운데 지난 23일 서울 서초구 삼성 강남에서 한 시민이 갤럭시 Z 플립8 , 폴드8 울트라, 폴드8을 들어보이고 있다. 연합뉴스

삼성전자가 새로운 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z 폴드8'의 디자인 혁신을 전격 공개했다. 4대3 비율 디자인의 탄생 배경과 색상 배정 이유까지 상세히 밝혔다.

이일환 삼성전자 MX사업부 디자인팀장은 23일(현지시간) 영국 런던에서 열린 갤럭시 디자인 브리핑에서 갤럭시 디자인의 핵심 가치와 갤럭시 Z8 시리즈·워치 시리즈의 디자인 방향성을 소개했다.

이 부사장은 “기술이 발전할수록 디자인은 더 이상 제품의 외형만을 만드는 것이 아니라, 제품을 사용하는 모든 순간을 설계하는 일이 되어야 한다”며 “갤럭시 Z8 시리즈는 기기를 열고, 손에 쥐고, 사용하는 모든 순간이 더욱 편안하고 자연스럽게 느껴질 수 있도록 디자인됐다”고 말했다.

삼성전자는 이번 폴더블 시리즈에서 ‘편안함(Comfort)’을 핵심 가치로 내세웠다. 단순히 두께·무게·크기와 같이 숫자로 측정되는 요소를 넘어, 기기를 펼치는 순간부터 손에 쥐고 사용하는 감각, 화면을 바라보는 경험에 이르기까지 제품 사용의 전 과정에서 사용자의 편안함을 중점으로 제작했다.

이일환 삼성전자 MX사업부 디자인팀장이 23일(현지시간) 영국 런던에서 열린 갤럭시 디자인 브리핑에서 발표를 진행하고 있다. 삼성전자 제공

◆ 여권에서 찾은 4대3 황금비

신규 ‘갤럭시 Z 폴드8’의 특징은 4대3 비율이다. 삼성전자는 이번 폴드8 시리즈 제작 시 한 손으로도 편리하게 사용하면서 최고의 콘텐츠 소비 경험을 제공하는 것을 목표로 했다. 이에 최적화된 사이즈와 비례를 찾기 위해 약 500여 개의 목업을 제작해 테스트하고, 일상에 익숙한 다양한 사물을 탐구했다.

이 가운데 가장 큰 영감을 준 것이 바로 여행을 위해 갖고 다니는 ‘여권’이었다. 삼성전자는 여권이 지닌 △재킷 안쪽 주머니에 쏙 들어가는 크기 △한 손으로 페이지를 넘기기 쉬운 사용성 △필요한 정보를 한눈에 확인할 수 있는 인체공학적 비례에 주목했다.

이를 바탕으로 갤럭시 Z 폴드8은 접었을 때 10대16 비율로 한 손 사용성을 높이고, 펼쳤을 때는 4대3 비율의 넓은 화면으로 영상 감상과 독서, 웹 브라우징 등 콘텐츠 소비에 더욱 몰입할 수 있도록 디자인됐다.

갤럭시 시리즈 디자인 모형. 삼성전자 제공

◆ 4.1㎜ 넘어 '느낌'까지… 이모티브 슬림

역대 갤럭시 Z 폴드 시리즈 중 가장 얇은 4.1㎜ 두께를 구현한 갤럭시 Z 폴드8 울트라의 디자인 목표는 단순한 수치적 얇음을 넘어섰다. 삼성전자는 사용자가 실제로 손에 쥐었을 때 더욱 얇고 편안하게 느껴지도록 제품 측면 프레임과 실루엣 전반을 새롭게 다듬은 ‘이모티브 슬림’ 디자인을 적용했다.

제품을 열고 닫을 때 손가락이 자연스럽게 닿는 측면 프레임에는 완만한 경사각을 적용해 더 부드러운 개폐감을 구현했고, 접은 상태에서도 편안한 그립감을 제공하도록 외곽 실루엣의 곡률을 조정했다. 이를 통해 실제 수치보다 시각적으로 더욱 슬림한 인상을 완성했다.

카메라 역시 제품 전체와 자연스럽게 어우러지도록 했다. 갤럭시 카메라를 대표하는 선형 배열과 타원형 형태는 유지하면서도 후면 글래스와 카메라를 감싸는 아일랜드의 소재를 통일해 시각적 복잡성을 줄였다. 이로써 카메라를 별도 요소가 아니라 제품 디자인의 일부처럼 느껴지도록 했다.

삼성전자가 화면비를 바꾼 갤럭시 Z 폴드8 등 폴더블 스마트폰 3종을 공개한 가운데 지난 23일 서울 서초구 삼성 강남에서 시민들이 신제품을 살펴보고 있다. 연합뉴스

◆개성 담은 색상

색상에도 각 제품이 지향하는 특성과 주요 소비자 층 특징을 반영했다. 갤럭시 Z 폴드8 울트라는 생산성 중심 사용자를 겨냥해 성숙하면서도 현대적인 ‘바이올렛 쉐도우’를, 갤럭시 Z 폴드8은 콘텐츠 소비 비중이 높은 젊은 사용자층을 고려한 ‘라벤더’를 대표 색상으로 적용했다. 자기표현이라는 제품 특성을 지닌 갤럭시 Z 플립8은 생동감 있는 ‘핑크’를 내세웠다. 여기에 ‘크림’과 ‘그라파이트’를 전 제품군에 공통 적용해 어떤 취향에도 어울리는 선택지를 제공한다.

삼성전자 관계자는 “단순히 아름다운 제품을 만드는 것을 넘어, 사람이 기술을 사용하는 순간을 더욱 가치 있게 설계하는 데 초점을 맞췄다”고 강조했다.

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