플랜, 현대건설, 건설산업사회공헌재단과 학교 재난안전교육 운영

사진=플랜 인터내셔널 코리아 제공

재난 상황에서 신속하게 대피하려면 반복적인 훈련이 필요하다. 국제구호개발 NGO 플랜 인터내셔널 코리아(이하 플랜)는 현대건설, 건설산업사회공헌재단과 함께 체험 중심의 재난안전교육을 운영하며 학생들의 재난 대응 행동 숙달을 지원하고 있다고 밝혔다.

안전사고는 대부분 예기치 않은 순간 발생하기 때문에 실제 재난 상황에서는 이론보다 몸에 익힌 행동이 중요하게 작용할 수 있다. 단순한 이론 교육만으로는 비상벨이 울리고 주변이 혼란스러운 상황에서 아이들이 침착하게 대피 경로를 찾기 어렵다. 플랜은 반복적인 체험과 실습을 통해 학생들이 대피 절차를 익힐 수 있도록 교육하고 있다고 설명했다.

플랜은 사업 참여 학교를 대상으로 비상경보 발령부터 안전모 착용, 교실 대피, 안전지대 이동까지 전 과정을 실제 상황처럼 반복 훈련한다. 학생들이 비상 상황에서 필요한 대피 순서와 안전수칙을 익힐 수 있도록 훈련을 구성했다. “실제 지진이 발생해도 침착하게 대피할 수 있을 것 같다”는 학생들의 소감도 체험형 교육에 대한 반응으로 소개됐다.

교육은 학생뿐 아니라 교사를 대상으로도 진행된다. 어린이 맞춤형 안전교육을 통해 재난 발생 원인과 대처법을 애니메이션, 게임, 체험 교구를 활용해 학생의 눈높이에 맞춰 설명한다. 재난 발생 시 학생들을 안전하게 유도하고 현장을 통제해야 하는 교사들을 대상으로 비상대응 매뉴얼 교육과 안전 지도 연수도 함께 제공한다.

플랜은 학생과 교사를 대상으로 한 교육을 통해 학교 현장의 재난 대응 체계를 지원한다는 계획이다. 앞으로도 체험 중심의 재난교육 모델을 보완해 나갈 예정이다.

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