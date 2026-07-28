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75세 자연미인 윤미라 "의사가 얼굴 손대지 말라고"

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배우 윤미라가 30대 때 성형외과에 갔다가 의사에게 "얼굴에 손을 대지 말라"는 얘길 들었다고 한다.

 

윤미라는 28일 방송하는 MBC TV 예능프로그램 '라디오 스타'에서 성형수술에 관한 얘기를 한다.

배우 윤미라. MBC &#39;라디오 스타&#39; 캡처
배우 윤미라. MBC '라디오 스타' 캡처

1951년생인 윤미라는 데뷔 이후 현재까지 변함 없는 미모를 유지하는 비결을 공개한다.

 

그는 "30대 때 지인을 따라 유명 성형외과에 갔다가 의사에게 '얼굴에 손대지 말라'는 말을 들었다"고 말한다.

 

그러면서 "당시 수술을 하지 않은 게 다행이었다"며 미모 유지 비결로 철저한 세안과 좋은 화장품을 꼽는다.

 

윤미라는 데뷔 과정에 관해서도 얘기한다.

 

그는 19살 때 신문에서 신인 배우 모집 공고를 보고 지원해 5000대1 경쟁률을 뚫었다고 한다.

 

윤미라는 오디션 합격자 명단에서 자신의 이름을 발견한 순간 어머니가 기쁨에 실신했던 일도 애기한다.

 

급히 병원으로 향했지만 병원비를 낼 돈이 없어 난감했던 상황에서 의사가 "꼭 성공하라"며 치료비를 받지 않고 보내줬다는 사연도 공개한다.

<뉴시스>


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