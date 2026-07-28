국힘 진종오 "근거 없는 사당화 위한 징계라면 단호히 맞설 것"

국민의힘 진종오 의원은 28일 당 중앙윤리위원회가 6·3 국회의원 보궐선거에서 무소속 한동훈 의원을 지원했다는 이유로 자신에 대한 징계 절차에 돌입한 데 대해 "국민의힘에 필요한 것은 사당화를 위한 겁박스러운 징계 정치가 아니라 민심 회복"이라고 말했다.



진 의원은 페이스북에 쓴 글에서 "보수 재건의 민심을 향해 걸어간 것이 죄라면 그 죄는 기꺼이 받겠다. 그러나 근거 없는 사당화를 위한 징계라면 단호히 맞설 것"이라며 이같이 밝혔다.

국민의힘 진종오 의원.

그러면서 "징계 정치로 민심을 이긴 권력은 없었다"며 "칼을 안으로 겨누는 정당에 국민은 표를 주지 않는다"고 언급했다.



진 의원은 다만 "그럼에도 불구하고 저는 윤리위 절차에서 당시 경위와 취지를 충분히 소명하겠다"면서 "평가는 그들이 아닌 국민과 당원들께서 내려주실 것"이라고 밝혔다.



윤리위는 전날 전체회의를 열어 6선 조경태 의원, 재선 권영진 의원, 진 의원 등 현역 의원 3명에 대한 징계 절차 개시를 의결했다.



친한(친한동훈)계로 분류되는 진 의원은 6·3 국회의원 부산 북갑 보궐선거에서 국민의힘 후보가 있는데도 무소속인 한 후보를 지원했다는 이유로 윤리위에 제소됐다. 당시 진 의원이 한 후보 선거 지원을 위해 부산 북갑에 집을 구했다는 언론 보도가 나오자 장동혁 대표가 진상 조사를 지시한 바 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지