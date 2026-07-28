이지혜, 80평대 떠나 49평 구축으로…“한강 안 보여도 만족”

사진=이지혜 유튜브 화면 캡처

방송인 이지혜가 80평대 집을 떠나 49평 구축 아파트로 이사한 근황을 공개했다.

27일 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’​에는 ‘이지혜 전부 갈아 넣은 40평대 이사 간 집 리모델링 최초 공개(40년 구축 아파트)’​라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 공개된 영상에서 이지혜는 인테리어 공사를 앞둔 새집을 공개하며 “예전에는 80평대에 살았다면 여기는 49평”​이라며 “줄어드는 거지만 알차게 인테리어해서 살면 괜찮을 것 같다”​고 말했다.

이어 창밖 풍경을 바라보며 “한강이 보여야 하는데 층이 낮아서 안 보인다”​며 아쉬움을 드러냈다.

이지혜는 기존 구조를 과감하게 변경해 대면형 주방과 서재형 거실을 만들고, 두 딸을 위한 방과 개인 연습실 등을 꾸밀 계획도 공개했다. 약 7주간의 리모델링 끝에 완성된 집은 가족이 함께 시간을 보내기 좋은 따뜻한 분위기로 꾸며졌다.

특히 현관 옆 화장실을 철거하고 유럽식 세면대를 설치하는 등 공간 활용도를 높인 구조 변경이 눈길을 끌었다.

사진=이지혜 유튜브 화면 캡처

이지혜는 “구청과 아파트에 모두 신고하고 허가를 받았다. 복잡한 과정이 있었지만 합법적으로 순차적으로 진행했다”​며 구조 변경 과정도 설명했다.

오랜 바람이었던 개인 연습실도 마련했다. 연습실에는 흡음재와 차음재를 시공해 노래와 피아노 연습이 가능한 공간으로 완성됐다. 이지혜는 “집에서 노래하면 신경이 쓰여 연습이 안 됐는데 너무 갖고 싶었던 공간”​이라며 만족감을 드러냈다.

대형 책장이 설치된 서재형 거실 역시 시선을 모았다. 그는 “남편은 밖으로 끄집어내고 아이들은 공부할 수 있는 환경을 만들고 싶었다”​고 설명했다. 주방도 대면형 구조와 고급 조명, 대리석 식탁, 다운드래프트 후드 등을 적용해 개방감과 실용성을 더했다.

공사 기간 동안 불편을 감수한 이웃 주민들에게 감사의 마음도 전했다. 이지혜는 “주의한다고 했지만 시끄럽고 불편할 수밖에 없었을 텐데 양해해 주셔서 감사드린다”​고 말했다.

이사 당일에는 예상치 못한 폭우가 쏟아졌다. 이지혜는 “이사 가는 날인데 역대급으로 비가 온다. 오늘 이사를 못 할 수도 있다고 한다. 짐은 빼는데 새집 안으로는 못 들어갈 수도 있다”​며 걱정하는 모습을 보였다.

한편 이지혜는 지난 2017년 세무사 문재완 씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

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