호텔 비매너 논란 손담비 "너무 짜증 나지만 어쩌겠나"

방송인 손담비가 최근 불거진 호텔 비매너 논란에 대해 "짜증나지만 어쩌겠냐"고 했다.

손담비는 27일 인스타그램에 "너무 짜증 나는데 뭐 어쩌겠나. 웃어야지. 웃으면 복이 온다"고 했다.

그러면서 일본 여행 사진을 여러 장 올렸다.

손담비는 지난 25일 신발을 신은 채 호텔 침대에 걸터앉은 사진을 올렸다가 비매너 논란에 휩싸였다.

일부 소셜미디어 이용자는 '신발도 벗지 않고 침대를 쓰는 건 매너 없는 행동'이라고 비난했다.

다만 일각에선 손담비를 향한 비난이 과도하다는 얘기도 있었다. 호텔은 원래 내부에서 신발을 신고 있는 게 이상한 게 아니고, 침대 위로 발이 올라간 것도 아니라는 얘기였다.

그러자 손담비는 "신발 신고 들어가는 호텔이다. 뭐가 비매너냐"고 했다.

또 "적당히 하길 바란다. 시끄럽게 해 죄송하다"고 말했다.

한편 손담비는 2022년 5월 스피그스케이팅 국가대표 출신 이규혁과 결혼했고, 지난해 4월 딸을 낳았다.

<뉴시스>

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