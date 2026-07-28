李대통령·룰라 정상회담…핵심광물·항공우주·방산 협력 한뜻

이재명 대통령이 27일(현지시간) 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 정상회담을 갖고 양국 간 경제·산업 협력 및 자원·에너지, 방산 등 여러 분야에 걸친 협력을 강화해가기로 했다.

이 대통령은 이날 브라질리아의 브라질 대통령 관저에서 룰라 대통령과 정상회담을 진행한 뒤 공동언론발표를 통해 결과를 공유했다. 이 대통령은 “저와 룰라 대통령은 오늘 회담을 통해 2026년을 ‘한·브라질 전략적 동반자 관계’ 도약의 원년으로 선포하고 지난 2월 ‘4개년 행동계획’에 이어 공동성명을 채택하며 양국 협력의 미래 비전을 더 구체화했다”고 밝혔다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질 대통령관저에서 소인수 회담을 하고 있다. 공동취재

이 대통령은 이날 회담의 성과를 다섯 가지 분야로 나눠 설명했다. 첫 번째로 이 대통령은 “양국 간계 발전의 핵심 동력인 경제협력 기반을 강화하기로 했다”며 “양국 간에 산업·통상 협력의 고위급 플랫폼인 ‘경제·통상 위원회’가 정상회담에 앞서 가동된 만큼 무역과 투자뿐 아니라 방산·항공우주·핵심광물·디지털 경제 등 미래 산업 협력을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “브라질 부통령과 대한민국 청와대 정책실장을 핵심축으로 해 양국 관계 발전을 위한 직접적 소통을 해나가기로 했다”며 “이를 통해 지금 매우 부족한 한국과 브라질 간의 경제·산업·안보·문화 모든 영역에서의 협력과 교류를 더욱 심화해나갈 것”이라고 했다.

두 번째로 이 대통령은 “공급망 다변화를 위한 자원·에너지 분야 전략적 협력을 강화하기로 했다”며 “브라질은 누구나 아는 것처럼 세계적인 핵심광물 보유국이다. 이번 회담에서 저와 룰라 대통령은 양국 기업과 기관 간 핵심광물 공급망의 전 주기에 걸친 협력 확대 필요성에 공감했다”고 밝혔다. 그러면서 “앞으로 관계기관 간 후속 협의를 통해 양국의 강점을 바탕으로 한 호혜적 협력을 더욱 강화하고 우리 기업들의 안정적인 원자재 수급 기반을 함께 마련해 나가기로 했다”고 설명했다.

세 번째로는 양 정상은 첨단·미래 산업 분야 협력 확대를 통해 신성장 동력을 창출해나가기로 했다. 이 대통령은 “양국은 올해 하반기 방산공동위원회 출범에 합의했고 ‘군사·국방 비밀정보 보호 및 교환에 관한 협정’을 추진해 국방과 방산 분야의 새로운 협력 기회를 마련해 나갈 것”이라며 “우수한 성능이 입증된 우리의 다양한 방산 장비들이 중남미 최대 방산 강국인 브라질에서도 가치를 인정받을 수 있도록 룰라 대통령의 각별한 관심과 지원을 부탁드린다”고 강조했다. 이 대통령은 또 “특히 하반기 대한민국 공군이 도입하게 될 브라질의 C390 수송기에 우리 기업들의 부품이 탑재된 것은 양국 방산 협력의 상징적인 사례라고 할 수 있다”며 “이러한 협력을 더욱 발전시켜 미래 항공 모빌리티 분야에서도 상호 강점을 활용한 협력을 추진해나가기로 했다”고 말했다.

김정관 장관과 루시아나 산투스, 과학기술혁신부 장관이 27일(현지시간) 브라질 대통령관저에서 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령이 임석한 가운데 산업기술 협력 양해각서를 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1

항공우주 분야와 관련해선 룰라 대통령이 오는 9월 브라질의 알칸트라 발사기지에서 양국 공동으로 발사체를 2차 발사하는 데 이 대통령이 직접 참석해줄 것을 요청했다. 룰라 대통령은 “1차 발사는 제대로 되지 않았는데 이번에는 반드시 성공할 것이기 때문에 함께 하시면 좋겠다”며 “앞으로는 모든 발사체가 성공적으로 우주로 발사될 것”이라고 했다. 이에 이 대통령은 “룰라 대통령의 말씀처럼 9월 발사체 발사는 반드시 성공할 것”이라며 “제가 여기 와서 직접 보면 좋겠는데 그게 어려우면 제가 영상으로라도 직접 확인하도록 하겠다”고 답했다.

네 번째로는 양국 간 문화 및 인적 교류를 더욱 확대하기로 했다. 이 대통령은 특히 “브라질 내 ‘K 컬처(한국 문화)’에 대한 높은 관심에 맞춰 K 뷰티와 K 푸드가 널리 소개되고 브라질 국민의 건강과 삶의 질 향상에도 기여할 수 있도록 함께 노력해나가기로 했다”고 설명했다. 마지막으로는 양국은 국제사회에서의 전략적 공조를 강화하기로 했다. 이 대통령은 “우리 양 정상은 국제 평화와 안보, 한반도 및 동북아의 평화와 안정, 그리고 인공지능(AI)과 기후변화 대응 등 주요 글로벌 현안에 대해 공통된 인식을 확인하고 뜻을 같이하는 국가들과 함께 역내외 협력을 강화해 나갈 것”이라며 “싸워서 이기는 안보보다 싸울 필요가 없는 평화를 만드는 것이 가장 확실하고 든든한 안보라는 우리 정부의 확고한 철학을 룰라 대통령께 다시 한 번 설명드렸고 룰라 대통령도 깊이 공감해 주셨다”고 말했다. 이어 “브라질은 중남미 비핵화를 선도하며 핵무기 없는 세계와 평화적 분쟁 해결을 일관되게 지지해 온 나라”라며 “오늘 회담에서도 한반도 비핵화와 항구적인 평화 정착을 위한 우리 정부의 노력에 확고한 지지를 보내주신 룰라 대통령과 브라질 정부에 다시 한 번 감사드린다”고 말했다.

이재명 대통령과 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질 대통령관저에서 한·브라질 공동언론발표를 하고 있다. 뉴스1

룰라 대통령은 공동언론발표에서 “서울에서 한국과 브라질은 ‘전략적 동반자 관계’를 맺게 됐다. 그리고 오늘날 우리는 더 야심 찬 관계를 구축하고 있다”며 “지금 급변하는 세계의 도전과제에 함께 대응하기 위해 준비하고 있다”고 말했다. 룰라 대통령은 브라질이 아시아와의 협력을 강화하는 중심에 한국이 선도적인 국가로 활동하고 있다면서 “대한민국처럼 지속적이고 획기적으로 자신들의 상황을 바꿔놓은 나라가 없을 것”이라며 “혁신과 교육에 대한 투자를 해왔고 산업적 역량에 힘을 쏟으면서 대한민국은 세계적인 벤치마크 (대상이) 됐다”고 평가했다.

룰라 대통령은 “보호주의와 양극화가 심화하는 와중에도 양국 간의 경제적 협력은 지속해서 성장해왔다”며 “오늘의 정상회담 이후 내년의 교역 규모는 이보다 훨씬 더 클 것이라고 확신한다”고 말했다. 이어 “실무그룹을 설치해 양국의 민감한 부분들을 발굴함으로써 앞으로 우리가 한국과 메르코수르의 무역 협정 협의를 재개하는 데 있어 장애물이 없도록 할 예정”이라며 “특별히 브라질의 부통령을 지정해 이 실무그룹의 장을 맡도록 했다”고 밝혔다.

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