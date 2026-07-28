李, 룰라 브라질 대통령과 포옹…국빈 방문 시작

이재명 대통령은 27일(현지시간) 한 달 만에 재회한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 반갑게 포옹하며 국빈 방문을 본격적으로 시작했다.

이재명 대통령이 27일(현지시간) 브라질 대통령관저에서 열린 공식 환영식에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 인사를 나누고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 오전 10시30분쯤 브라질 기마 의장대의 호위를 받으며 브라질리아의 대통령궁에 도착했다. 이후 차에서 내린 이 대통령은 브라질의 대통령궁 광장 앞까지 도보로 이동한 뒤 룰라 대통령을 마주치자 반갑게 포옹하며 인사를 나눴다. 두 정상이 재회한 건 지난 6월 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 이후 약 한 달 만이다.

양국 정상의 배우자인 김혜경 여사와 호잔젤라 다시우바 여사도 활짝 웃으며 인사했다. 두 사람은 지난 2월 룰라 대통령의 국빈 방한 당시에 함께 한복을 맞추는 등 친교를 쌓은 바 있다.

이 대통령 부부는 이후 국가 연주와 의장대·군악대·기마대의 도열을 지켜보며 환영을 받고 정상회담을 위해 대통령궁 내부로 들어섰다. 룰라 대통령이 이 대통령과 친근하게 팔짱을 끼며 대화하는 모습이 포착되기도 했다.

양국 정상회담에선 브라질이 매장량 기준 세계 2위를 차지하는 희토류 등 핵심 광물을 비롯한 양국 간 공급망 협력, 한-메르코수르(남미공동시장) 무역협정 협상 재개 등이 논의될 예정이다.

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