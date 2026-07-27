엔비디아, 글로벌 AI 보안 연합체 출범…네이버·SKT 포함 40여곳 참여

엔비디아가 세계 주요 빅테크, 사이버 보안 기업, 연구기관들과 손잡고 개방형 인공지능(AI) 보안 생태계 구축을 위한 연합체를 출범한다.

엔비디아는 27일(현지시간) 마이크로소프트, IBM, 크라우드스트라이크 등 40여 곳과 함께 ‘오픈 시큐어 AI 얼라이언스’를 결성했다고 밝혔다. AI 시대 소프트웨어와 에이전트를 보호하기 위한 개방형 보안 기술·도구를 공동 개발하는 연합체라는 것이 엔비디아의 설명이다.

엔비디아 제공

최근 AI의 확산으로 새로운 보안 위협이 커지는 상황에서 개방형 모델과 에이전트 하네스, 각종 보안 도구를 함께 개발해 AI 취약점을 선제적으로 발견·대응하고 글로벌 보안 생태계를 조성하자는 취지로 결성됐다.

엔비디아는 이번 얼라이언스를 통해 개방형 AI 모델과 모델 가중치, 데이터, 새로운 에이전트 하네스 연구를 제공할 계획이다. AI 에이전트의 행동을 테스트하고 추적·감사할 수 있도록 지원하는 오픈소스 연구 프로젝트 ‘NOOA’도 깃허브를 통해 공개했다.

연합체에는 글로벌 ICT 생태계를 주도하는 주요 기업과 연구기관들이 창립 파트너로 대거 참여했다.

엔비디아를 비롯해 마이크로소프트(MS), IBM, HPE, 델 테크놀로지스, 팔란티어,세일즈포스, SAP, 지멘스, 클라우드플레어, 크라우드스트라이크, 데이터브릭스, 허깅페이스, 리눅스, 스페이스X, 리눅스 재단, 오픈클로 등 약 40곳이 이름을 올렸다.

국내에서는 엔비디아와 AI 분야 협력을 확대해온 네이버와 SK텔레콤이 창립 회원사로 합류했다.

네이버는 자체 AI 개발과 오픈소스 AI 생태계 참여 경험을 바탕으로 글로벌 AI 보안 생태계 구축에 참여한다.

SK텔레콤 역시 AI 서비스와 AI 데이터센터(AIDC), 에이전트 기술을 확대하는 가운데 글로벌 AI 보안 기술 개발에 힘을 보탤 예정이다.

글로벌 AI 보안 규범과 개방형 기술 표준을 연구하는 최전선에 국내 기업들이 초기 멤버로 진입해 향후 글로벌 AI 생태계 내 주도권을 확보하는 데에도 긍정적인 기반이 될 것으로 기대된다.

엔비디아는 최근 AI 기술을 전략 자산으로 관리하려는 폐쇄적 움직임에 대해서는 AI 보안은 개방형 생태계를 중심으로 발전해야 한다는 입장을 분명히 했다.

엔비디아는 “정책 입안자와 규제 당국이 AI 안전 문제를 다루는 과정에서는 개방형 모델과 하네스, 보안 도구를 AI와 사이버 보안 정책의 위험 요소가 아닌 방어 자산으로 인식하는 것이 중요하다”며 “최첨단 개방형 AI 시스템을 일괄적으로 제한하면 방어 역량이 약화하고, 소수의 폐쇄형 제공업체에 권한과 의존도, 취약성이 집중될 위험이 있다”고 밝혔다.

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