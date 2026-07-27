“지역화폐 충전 전쟁 끝낸다”… 용인시, 한도 조정·대기열 개선

반복되는 지역화폐 충전 경쟁과 조기 매진에 따른 시민 불편을 해소하기 위해 경기 용인시가 정책 개선에 나섰다.

27일 용인시에 따르면 다음 달부터 지역화폐인 ‘용인와이페이’의 1인당 월 충전 한도가 기존 50만원에서 30만원으로 줄고, 충전 대기열 시스템 역시 개편된다.

용인와이페이. 용인시 제공

그동안 국·도비 지원 축소와 사용자 급증이 맞물리면서 매월 충전 시작과 동시에 인센티브 예산이 빠르게 소진되는 상황이 이어졌다. 이에 혜택을 받지 못한 시민들의 불만이 지속해서 제기된 상태였다.

결국 시는 고질적 수급 불균형을 해소하고 수혜 폭을 넓히기 위해 충전 한도를 줄이기로 결정했다. 다만, 10%의 인센티브 할인 비율은 기존대로 유지된다. 한도 조정에 따라 월 인센티브 혜택을 누리는 시민은 기존 3만7000여명에서 6만700여명으로 약 64% 늘어날 전망이다.

충전 시스템의 형평성 문제도 함께 개선된다. 그간 충전 개시 전에 미리 접속해 대기 순번을 받아두는 편법 이용이 가능해 뒤늦게 접속한 이용자들의 불만이 컸다. 8월부터는 충전 시작 정각부터 모든 사용자가 동일한 조건에서 접속 대기열에 진입하도록 방식을 바꿔 이용 편의와 공정성을 동시에 확보할 방침이다.

이상일 시장은 “이번 개편은 특정인에게 혜택이 집중되거나 사전 접속 부담으로 불거진 시민들의 답답함을 해소하기 위한 조치”라며 “운영 효율성을 높이는 것은 물론 국·도비 확보에도 전력을 다해 시민들이 체감할 수 있는 실속형 지역화폐 정책을 이어가겠다”고 강조했다.

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