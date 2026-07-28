‘일본 추리소설 대가’ 히가시노 게이고 별세

‘용의자 X의 헌신’, ‘백야행’, ‘나미야 잡화점의 기적’ 등으로 국내에도 많은 팬층이 있는 일본 소설가 히가시노 게이고가 사망했다. 향년 68세.



27일 일본 출판사 고단샤에 따르면 히가시노는 지난 23일 대장암으로 유명을 달리했다. 장례는 가족장으로 치러졌다.



고인은 1958년 오사카시 출생으로 오사카부립대 전기공학과 졸업 후 엔지니어로 제조업체에 근무하면서 작가 활동을 시작했다. 1985년 여고를 배경으로 벌어지는 밀실 살인을 다룬 ‘방과 후’로 에도가와 란포상을 수상하며 정식 데뷔했다.



이후 도쿄로 올라와 전업 작가의 길을 걸었다. 1999년 ‘비밀’로 일본추리작가협회상 장편 부문을 수상하는 등 수많은 베스트셀러를 남기며 일본 미스터리 소설계를 이끌어 왔다.



2006년 출간한 ‘용의자 X의 헌신’은 그에게 나오키상과 본격 미스터리 대상을 안긴 대표작으로, 미스터리적 요소에 사랑과 헌신이라는 소재가 가미돼 일본뿐 아니라 한국에서도 영화화됐을 정도로 대중적 인기를 끌었다. 2012년 일본 중앙공론문예상을 받은 ‘나미야 잡화점의 기적’은 한국에서 누적 100만부 이상 판매를 기록했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지