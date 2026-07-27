전국 덮친 ‘찜통더위’…낮엔 38도 폭염, 밤엔 열대야 계속 [내일날씨]

화요일인 28일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 수도권과 강원도, 충북, 경북을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 남부지방을 중심으로는 최고 체감온도가 35도를 웃돌고 일부 지역은 38도까지 치솟는 등 극심한 무더위가 예상된다.

서울 종로구 광화문광장에서 한 시민이 양산을 쓴 채 이동하고 있다. 뉴시스

27일 기상청에 따르면 28일 새벽부터 오후 사이 수도권과 강원도(북부 제외), 충북 중·북부, 경북 중·북부를 중심으로 소나기가 내리겠다.

예상 강수량은 서울·경기 내륙 5~40㎜, 강원 중·남부 내륙·산지 5~40㎜, 강원 중·남부 동해안 5~20㎜, 충북 중·북부 5~40㎜, 경북 중·북부 5~40㎜, 울릉도·독도 5~20㎜다.

소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으며, 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러워질 수 있어 교통안전에 각별한 주의가 필요하다고 기상청은 당부했다.

비가 내리는 동안에는 기온이 일시적으로 낮아지겠지만, 그친 뒤에는 높은 습도로 인해 체감 더위가 더욱 심해질 것으로 전망된다.

전국 대부분 지역에는 폭염특보가 발효된 상태다. 최고 체감온도는 대부분 지역에서 33도 이상, 남부지방을 중심으로는 35도 이상까지 오르겠다.

특히 전남 광양과 대구(군위 제외), 경북 경산·청도·고령·포항·경주, 경남 양산·창원·김해·밀양·의령·함안·창녕·진주·합천 중부 등에는 폭염중대경보가 발효 중이다. 이들 지역은 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온이 39도 안팎까지 오르는 등 생명을 위협할 수준의 극심한 폭염이 이어질 것으로 예보됐다.

서울 서초구 반포한강공원에서 검색한 날씨가 30도를 넘기고 있다. 뉴시스

밤에도 기온이 충분히 떨어지지 않으면서 전국 곳곳에서 열대야가 나타나겠다. 기상청은 폭염 시간대 야외활동을 자제하고, 충분한 수분 섭취와 냉방기기 사용 등으로 온열질환 예방에 각별히 신경 써야 한다고 당부했다.

당분간 기온은 평년(최저 21~24도, 최고 28~32도)과 비슷하거나 조금 높겠으며, 남부지방은 평년보다 더운 날씨가 이어지겠다. 28일 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 31~38도로 예보됐다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 26도, 인천 25도, 수원 25도, 춘천 25도, 강릉 26도, 대전 26도, 청주 26도, 광주 26도, 전주 26도, 대구 25도, 부산 26도, 울산 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 33도, 인천 32도, 수원 32도, 춘천 32도, 강릉 34도, 대전 34도, 청주 35도, 광주 34도, 전주 34도, 부산 35도, 울산 36도, 대구 38도, 제주 32도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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