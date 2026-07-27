세계 최초 물개복치 화석 발견…충남대 박물관 수장고서 찾았다

충남대 자연사박물관이 세계 최초로 물개복치 화석을 찾아냈다.

27일 충남대에 따르면 김정미 충남대 자연사박물관 학예연구사와 이정현 지질환경과학과 교수 등 연구팀은 박물관 수장고에서 물개복치 화석을 확인했다.

물개복치 화석(왼쪽)과 복원도. 충남대 제공

김 학예연구사와 이 교수 등은 박물관 수장고에 장기 보관 중이던 어류 화석 표본을 꺼내 다시 분석하는 작업을 거치다 물개복치 화석임을 밝혀냈다. 물개복치 화석은 지금까지 보고된 적 없다. 이 화석은 윤혜수 충남대 지질환경과학과 명예교수가 과거 경북 포항 분지에서 채집한 뒤 기증했다.

물개복치는 복어목 개복치과에 속하는 물고기로 몸길이는 3.4m로 대형어류에 속한다. 주요 서식지는 태평양과 대서양 인도양 등의 아열대 해역이며 주로 연안이나 대륙붕으로 이뤄진 지역에 서식한다. 는 표해수대와 중심해의 어류이다. 우리나라에서는 남해에 분포한다.

물개복치 화석 표본은 9㎝가량으로 성체가 최대 3ｍ에 달하는 물개복치의 어린 개체로 확인됐다. 개복치속과 물개복치속을 구분하는 형태적 특징이 선명히 드러나 있다.

그간 학계에서는 개복치와 물개복치가 약 720만∼1895만년 전 공동 조상으로부터 분화했다는 가설이 지배적이었으나 이를 뒷받침할 화석 등이 없었다.

연구진은 현재는 열대 해역에서 서식하는 물개복치가 1500만년 전 중기 마이오세 기후 최적기 당시에는 한반도 인근 해역에 분포했을 것으로 추정 중이다.

충남대 자연사박물관 관계자는 “이번 발견으로 물개복치가 개복치의 조상이 아니고 공동 조상에서 다른 속으로 독자 진화해온 것이라는 기존 가설을 입증할 수 있게 됐다”고 말했다. 이번 연구는 척추 고생물학 분야 국제학술지 ‘저널 오브 버티브레이트 페일런톨로지(Journal of Vertebrate Paleontology)’에 지난달 3일게재됐다.

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