尹, 대선 지지율 하락 우려… 건진법사와 관계 의도적 축소 판단 [尹 ‘선거법 위반’ 1심]

1심 재판부는 20대 대통령 선거 과정에서 이른바 ‘윤우진 변호사 소개 의혹’과 ‘무속인 건진법사 전성배 친분 의혹’에 대한 윤석열 전 대통령의 발언은 단순한 의견 표명이 아닌 객관적 진실에 반하는 ‘허위사실’이라고 판단했다. 아울러 대선 국면에서 불리한 여론을 잠재우고 당선될 목적으로 행한 ‘의도적인 거짓 해명’이라고 인정했다.



서울중앙지법 형사21부(재판장 조순표)는 27일 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 제기한 공소사실을 모두 유죄로 인정하고, 윤 전 대통령의 공직선거법상 허위사실공표 혐의에 대해 징역 1년6개월 집행유예 3년을 선고했다. 쟁점은 당시 대선후보였던 윤 전 대통령의 발언이 객관적 진실에 부합하지 않는 ‘허위사실’인지와 해당 발언이 당선을 목적으로 한 ‘의도적인 공표’인지였다.

법정에 선 尹 27일 서울 서초구 서울중앙지법에서 윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 혐의 1심 선고가 진행되고 있다. 1심 재판부는 윤 전 대통령의 모든 공소사실을 유죄로 인정하며 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 선고했다. 서울중앙지법 제공

◆윤우진·건진법사 해명 모두 ‘허위사실 공표’



특별팀이 허위사실 공표에 해당한다고 본 발언은 두 가지다. 첫 번째는 2021년 12월 관훈클럽 초청 토론회에서의 발언이다. 윤 전 대통령은 검찰 재직 시절 측근인 윤대진 전 검사장의 친형 윤우진 전 용산세무서장의 뇌물수수 사건과 관련해 대검찰청 중앙수사부 출신인 이모 변호사를 소개한 적 없다는 취지로 해명했다. 하지만 재판부는 윤 전 대통령이 2012년 기자와의 통화 녹취와 2019년 검찰총장 후보자 인사청문회 등에서 이 변호사를 연결해 준 사실을 스스로 인정했다고 지적했다.



재판부는 이 변호사가 윤 전 서장에게 보낸 문자를 언급하며 “윤 전 대통령의 실명과 직위를 구체적으로 밝혀 문자를 보낸 경위는 피고인으로부터 명시적인 말을 듣지 않고선 쉽게 설명되지 않는다”고 판단했다. 이는 단순한 묵인이 아닌 변호사 주선 방법을 구체적으로 제공한 적극적 행위이며, 선거를 앞두고 이를 전면 부인한 것은 당선을 위한 고의적 허위사실 공표라는 것이다.



두 번째는 건진법사 전성배씨와 관계를 부인한 2022년 1월 불교리더스포럼 출범식에서의 인터뷰 발언이다. 앞서 같은 달 세계일보의 건진법사 단독 보도<관련기사 본지 2022년 1월17일자 1·6면>를 통해 전씨가 선거대책본부에서 윤 전 대통령의 일정과 메시지에 깊숙이 관여하며 실세 역할을 하고 있다는 의혹이 제기됐다. 논란이 확산했고, 이와 관련한 질문을 받은 윤 전 대통령은 전씨를 “당 관계자 소개로 만난 스님”이라고 하거나, “배우자와 함께 만난 사실이 없다”며 의혹을 축소해 해명했다.



법원은 윤 전 대통령이 당시 무속 논란으로 지지율 하락이 우려되자 관계를 축소하거나 은폐하는 ‘허위사실 공표’를 했다고 인정했다. 재판부는 윤 전 대통령이 2013년부터 김건희씨를 통해 전씨를 알았고, 자신의 좌천 상황이나 추미애 전 법무부 장관과 갈등 국면에서도 전씨에게 조언을 구했다고 판단했다. 또한 전씨가 일반적인 승려가 아닌 돈을 받고 점술적 조언을 하는 인물이었다며 “유권자의 관심이 대단히 컸던 상황에 관해 허위사실을 공표해 죄질이 매우 무겁다”고 꾸짖었다.

◆‘즉흥 답변’ 방어 배척… ‘이재명 판례’ 유사



재판 과정에서 윤 전 대통령 측은 2020년 7월 이재명 당시 경기지사의 공직선거법 위반 사건을 무죄 취지로 파기환송한 전원합의체 판례를 들며 ‘후보자의 토론회 발언은 즉흥적인 공방 중 발생하므로 적극적인 허위사실 표명이 아닌 한 처벌할 수 없다’고 주장했다.



그러나 재판부는 “이 사건은 상대 후보자가 있는 토론회에 해당하지 않는다”며 “대법원의 법리를 그대로 적용이 불가해 주장을 받아들이지 않는다”고 설명했다. 그러면서 “이 사건 범행은 대한민국 대선이란 최고 공직자 선출 절차에서 유력 후보자인 피고인이 자기에게 유리하게 허위사실을 공표한 것”이라며 “허위사실 공표죄가 보호하려는 법익인 선거인의 올바른 의사결정이 이 사건 범행으로 침해됐다고 보기엔 충분하다. 후보자 본인이 직접 토론회나 인터뷰 등 파급력이 큰 자리에서 허위사실을 공표한 것으로 선거인에게 영향이 매우 크다”고 양형 이유를 설명했다.



대법원은 지난해 5월 이재명 대통령이 대선후보 시절 고 김문기 성남도시개발공사 처장 관련 발언과 백현동 부지 용도 변경 관련 발언으로 기소돼 2심에서 무죄를 선고받은 사건을 ‘유죄’ 취지로 파기환송한 바 있다. 당시 대법원 전원합의체는 방송 인터뷰나 국정감사 등 질문과 답변 형식으로 이뤄진 해명이라 할지라도, 객관적 진실에 반하는 허위사실을 공표해 유권자의 올바른 판단을 왜곡했다면 ‘표현의 자유’나 ‘즉흥적 해명’이라는 이유만으로 면죄부를 줄 수 없다고 판시했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지