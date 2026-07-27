與 “선거관리 부실 혐의 규명에 초점” 野 “쌍둥이득표 등 부정선거 의혹 수사”

여야가 27일 중앙선거관리위원회의 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규명하기 위한 특별검사법 심사에 착수했지만, 수사 대상과 특검 규모 등을 놓고 적잖은 간극을 드러냈다. 특검 추천 방식에는 합의했으나 더불어민주당은 선거 관리 부실과 관계 기관의 책임 규명에, 국민의힘은 전반적인 부정선거 의혹 수사에 무게를 두고 있다. 사태 초기부터 재선거를 주장해 온 국민의힘 장동혁 대표는 이날 선거소청 심사에 직접 참석해 변론에 나섰다.

김승원 소위원장이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 법안심사제1소위원회를 주재하고 있다. 뉴스1

국회 법제사법위원회는 이날 전체회의에서 민주당과 국민의힘이 각각 당론으로 발의한 법안을 비롯해 민주당 백혜련 의원, 국민의힘 김은혜 의원이 대표 발의한 안까지 선관위 특검법 4건을 상정했다. 법안들은 법안심사제1소위원회로 회부돼 주요 내용에 대한 검토가 이뤄졌다.



이들 법안은 모두 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태의 진상을 규명하기 위한 특검 도입을 골자로 하지만, 수사 대상과 범위, 특검 규모와 수사 기간 등에서 차이를 보인다.



한병도 의원이 대표 발의한 민주당 안은 선거 관리 부실과 투표용지 부족 사태에 따른 선관위 등 관계 기관의 직무유기·직권남용 혐의 규명에 초점을 맞췄다. 반면 유상범 의원이 대표 발의한 국민의힘 안은 전반적인 선거 부정 의혹 규명에 무게를 뒀다. 국민의힘 안은 이른바 ‘쌍둥이 득표’ 의혹과 수사 과정에서 인지된 사건까지 수사 대상에 포함하도록 했다.



특검 규모와 수사 기간에서도 차이가 난다. 민주당 안은 특별검사보 5명, 파견검사 30명, 파견 공무원 70명, 특별수사관 50명 이내 등 최대 155명 규모로 수사팀을 구성하고, 수사 기간은 한 차례에 한해 30일 연장할 수 있도록 했다. 국민의힘 안은 특별검사보 5명, 특별수사관 100명, 파견검사 15명, 파견 공무원 130명 이내 등 최대 250명 규모로 구성하고, 수사 기간을 30일씩 두 차례 연장할 수 있도록 했다.



다만 여야가 지난 21일 선관위 특검 후보를 국민추천위원회를 통해 추천하기로 합의한 만큼 추천 방식은 양당 합의안에 맞춰 조정될 것으로 보인다.

장동혁 국민의힘 대표가 27일 경기 과천시 중앙선거관리위원회에서 열린 6.3 지방선거 선거 소청 첫 심의에 출석하고 있다. 뉴스1

특검법 심사와 별개로 장 대표는 이날 과천 중앙선관위 청사에서 열린 서울·경기·인천 지역 선거소청 변론에 참석했다. 국민의힘은 구두변론 생중계를 요청했지만 선관위는 이를 허용하지 않았다.

장 대표는 선거소청에 앞서 국회에서 기자회견을 열고 “지금 드러난 사실관계만 하더라도 별도의 입증이 없이 이번 지방선거는 무효이고 재선거가 필요하다”고 주장했다. 그는 “선관위는 해체 수준의 개혁이 필요하다. 모든 잘못을 인정하고 재선거를 실시하는 것만이 그동안 대한민국의 선거 시스템을 망가뜨린 선관위가 국민들께 할 수 있는 마지막 책임 있는 행동”이라고 주장했다.



장 대표는 최근 수사 과정에서 선관위의 6·3 지방선거 투표자 수 허위 입력 정황이 드러난 데 대해 “(이번 선거에서) ‘전산 조작’까지 있었다면, 모든 자료와 증거를 가진 선관위가 이에 대해 말끔히 해명하지 못한다면, 이번 지방선거는 총체적인 부정선거”라고 목소리를 높였다. 그러면서 “투표율 조작은 반드시 득표율 조작으로 이어질 수밖에 없다”며 “투표율과 득표율을 임의로 전산에 입력할 수 있다면 선거 과정 처음부터 끝까지, 투표를 마칠 때까지, 개표할 때까지 엄정히 관리하는 게 도대체 무슨 소용이 있나”라고 지적했다.



중앙선관위가 2024년 제22대 국회의원 총선 당시 제기된 투표율 전산 조작 의혹에 대한 국민감사청구를 충분한 심사 없이 각하했다는 의혹도 제기됐다.



국민의힘 서범수 의원실이 제출받은 중앙선관위 국민감사청구심사위원회 심의 내역과 검토보고서에 따르면, 중앙선관위는 ‘제22대 국회의원 선거에서 투표수와 투표율을 전산 조작했다’며 시민 348명이 제기한 국민감사청구를 2024년 6월 감사원으로부터 이송받았다. 그러나 같은 해 8월 국민감사청구심사위원회를 열지 않고 서면심사만 거쳐 청구를 각하했다. 부정선거 의혹과 관련한 소송이 진행 중이라는 점을 각하 사유로 들었다.



선관위 내부에서는 선거관리체계 개편을 요구하는 목소리가 높았다. 최보윤 국민의힘 의원이 선관위로부터 제출받은 선관위 노조 설문조사 결과에 따르면, 응답자 1138명 가운데 88.5%(1007명)가 투표 업무를 행정안전부로 이관하는 데 찬성했다. 사전투표제에 대해서는 ‘전면 폐지’가 41.4%(474명)로 가장 많았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지