고서·잡지·음반… K콘텐츠 변천사 한눈에

오늘날 전 세계를 사로잡은 K콘텐츠의 바탕이 된 고전소설과 각종 기록물을 모은 전시가 마련됐다. 국립중앙도서관은 28일부터 10월 6일까지 본관 1층 전시실에서 특별전 ‘한 권의 책에서 온 세계로, K콘텐츠’를 개최한다.



다음 달 부산에서 열리는 2026년 세계도서관정보대회(WLIC)를 기념하는 전시다. 오랜 세월 책과 기록으로 축적된 이야기가 K콘텐츠로 재탄생하기까지의 과정을 조명한다.

27일 서울 서초구 국립중앙도서관에서 2026 부산 세계도서관정보대회(WLIC) 기념 특별전 ‘한 권의 책에서 온 세계로’가 열리고 있다. 연합뉴스

전시는 고서, 잡지, 음반, 영화, 웹툰, 드라마, K팝 등 다양한 자료를 연결해 K콘텐츠의 발전 과정을 설명한다. 먼저 K콘텐츠의 원형이 된 책들을 보여준다. 19세기 말 한국을 방문한 외국인들이 한국 문화를 세계에 알린 초창기 자료를 만날 수 있다. 프랑스 서지학자 모리스 쿠랑의 ‘한국서지’, 호머 헐버트가 수집한 ‘아리랑’ 악보가 최초로 실린 영문 잡지 ‘코리안 리포지터리’ 등이 전시된다. 또 한국 고전이 오늘날 영화, 드라마, 웹툰 등으로 재해석된 사례를 소개한다. 조선시대 야담집 ‘어우야담’이 드라마 ‘별에서 온 그대’의 판타지 세계관으로, 고전소설 ‘운영전’이 ‘대장금’으로 이어진다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지