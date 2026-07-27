박진영 “패노메논, K컬처 플랫폼 새로운 시도”

“전 세계적으로 K컬처가 주목받는 지금 이를 지속 가능하게 하려면 무엇을 해야 할지 고민했습니다. 팬덤을 하나의 산업으로 규명하고 대한민국이 이 산업의 리더가 된다면 대중문화 발전에도 큰 힘이 될 것입니다.”

K팝을 중심으로 공연과 시상식, 산업 전시를 아우르는 대형 축제 ‘2027 패노메논(FANOMENON)’이 내년 12월 2∼12일 서울 창동 서울아레나와 경기 고양 킨텍스 제2전시장에서 처음 열린다. 세계 각국의 K컬처 팬을 국내로 불러들이고 팬덤을 관광·콘텐츠 산업의 새로운 성장동력으로 키우겠다는 구상이다.

박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 27일 서울시 종로구 국립현대미술관 교육동에서 열린 기자회견에서 “K컬처의 힘은 아티스트와 콘텐츠를 넘어 이를 함께 키우고 확산해 온 팬덤에서 나온다”며 K컬처 축제 패노메논 추진 계획을 발표하고 있다. 연합뉴스

대중문화교류위원회(대중위) 공동위원장을 맡은 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서는 27일 서울 종로구 국립현대미술관에서 기자간담회를 열고 이 같은 추진 계획을 발표했다.

공동위원장인 최휘영 문화체육관광부 장관은 “패노메논은 전 세계 팬들이 직접 참여하고 경험하는 거대한 K컬처 플랫폼을 만드는 새로운 시도”라며 “한국을 찾는 팬들에게는 오래 기억될 경험을 제공하고 콘텐츠와 관광, 연관 산업에는 새로운 성장의 계기가 되도록 만들겠다”고 밝혔다.

대중위에 따르면 패노메논은 K팝 콘서트와 팬덤 시상식, K컬처 기업의 전시·체험 프로그램을 결합한 민간 주도형 대규모 행사다. 행사명은 팬(Fan)과 현상(Phenomenon)을 결합한 신조어로 ‘팬들이 일으키는 현상’이라는 의미를 담았다.

박 위원장은 “우선 내년 12월 패노메논 시상식이 열린다. 두 번째로는 2028년 5월 미국 로스앤젤레스를 시작으로 해외에서 패노메논 페스티벌을 연다”며 “세 번째로는 전 세계 핵심 도시에 K컬처 센터를 지으려 한다. 한 2만석 정도 되는 공연장을 만들되, 그 안에 정부 관공서, 각종 기업, 우리나라를 대표하는 기업의 스토어를 함께 넣는 것”이라고 구상을 밝혔다.

첫 행사인 패노메논 시상식은 한 해 동안 가장 큰 열정과 영향력을 보여준 팬덤10팀을 추려 시상하는 행사다. 가수가 팬을 대신해 상을 받는다. 시상식은 내년 5월 완공 예정인 2만석 규모의 창동 서울아레나에서 열린다. 헤드라이너(간판출연자)에 해당하는 가수들의 공연과 ‘톱 10’에 선정된 팀을 기념하는 전시도 진행된다.

같은 기간 고양 킨텍스 제2전시장에서는 여러 가수가 출연하는 축제형 음악 공연을 비롯해 K컬처를 직접 보고 체험할 수 있는 전시·체험 행사가 펼쳐진다.

박 위원장은 “팬덤에 관한 치밀한 데이터를 바탕으로 모두가 수긍할 수 있는 시상식을 준비하겠다”고 말했다. 팬덤을 수치화하고 순위를 매기는 데 대한 우려에는 “배우들도 작품을 마친 뒤 시상식을 열고 대형 시상식 자체가 하나의 문화로 자리 잡았다”며 “패노메논 역시 자리를 잡으면 부작용보다 순기능이 클 것이라고 확신한다”고 답했다.

정부는 패노메논의 안정적인 개최를 위해 출입국과 안전 관리 등 주요 운영 분야를 지원한다. 해외 홍보를 확대하고 정부와 지방정부의 주요 행사를 연계해 행사 기간 방한 관광 수요도 끌어올릴 계획이다.

한국문화관광연구원은 패노메논 개최로 전체 방문객 52만명과 외래 관광객 20만명을 유치하고 약 1조원의 경제효과를 거둘 수 있을 것으로 전망했다.

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