집값 장벽에… “서울 가도 부모보다 잘살기 힘들다”

이른바 ‘인서울’을 하더라도 부모 세대보다 더 풍족한 삶을 살 가능성이 과거보다 낮아졌다는 경제협력개발기구(OECD)의 분석이 나왔다. 높은 주거비와 양질의 일자리 부족 탓에 수도권 이주 청년층의 계층 이동 가능성은 예전보다 저하됐고, 수도권 진입 기회마저 부모의 경제력에 크게 좌우된다는 결과다.

27일 OECD가 발간한 ‘2026 한국경제보고서’에 따르면, 1971∼1990년생 1000명과 이들의 부모를 1998년부터 2023년까지 추적 분석한 결과 지방에서 서울 등 수도권으로 이주한 청년들의 절대소득은 비수도권 청년들에 비해 높은 것으로 나타났다. 하지만 부모의 소득 지위를 넘어서는 ‘계층이동’ 효과는 세대를 거듭할수록 크게 약화됐다. 소득 자체는 비교적 높을지라도 부모보다 경제 수준이 나아지기는 어려워졌다는 의미다.

서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이에서 바라본 아파트 단지의 모습. 뉴스1

OECD는 “상위권 대학 경쟁과 양질의 일자리 부족으로 청년들이 계속 수도권으로 이동하고 있지만, 수도권 이주가 더 이상 과거와 같은 번영의 길은 아니다”라며 “1980~1990년생은 이전 세대보다 수도권 이주로 얻는 계층상승 효과가 더 낮았다”고 설명했다.



OECD는 부모의 소득이 지방권 청년들의 수도권 이주를 결정하는 핵심 요인이라고 짚었다. 부모 소득이 낮은 청년일수록 수도권 진입 자체가 어려울뿐더러, 수도권으로 이주하더라도 부모의 지원 없이는 계층상승 가능성이 낮다는 것이다.



비수도권 출신 청년들의 수도권 진출을 막는 주요 원인으로는 서울의 높은 주거비가 지목됐다. 수도권의 높은 주거비가 통근 부담을 가중해 삶의 질을 낮추고, 공간적·경제적 불평등마저 심화시킨다는 것이다. 보고서에 따르면 국내 중위소득 가구가 서울에서 구입할 수 있는 주택 비율은 2012년 32%에서 지난해 7%까지 급락했다.

OECD는 이러한 현상이 청년층의 결혼과 출산을 포기하게 만들어 극심한 저출생을 야기하는 동시에, 비수도권의 인구 감소와 노동력 부족, 지역경제 위축으로 이어지는 악순환을 낳고 있다고 경고했다.



OECD는 “수도권은 지식 파급, 노동시장 매칭, 규모의 경제를 통해 국가 성장의 엔진으로 기능한다”면서도 “그러나 높은 주거비·혼잡·환경 부담 등이 수도권의 이점을 점차 상쇄시키고 가족 형성을 어렵게 만들고 있다”고 진단했다.



그러면서 “비수도권은 상대적으로 쾌적한 정주여건을 제공하지만, 경제적 기회와 서비스 접근성 격차로 인해 청년층 유출과 지방소멸 우려가 깊어지고 있다”며 “지역 노동시장의 수요는 중등·직업·고등교육 경로에 충분히 반영되지 못하고 있다”고 덧붙였다.



이에 OECD는 한국의 지역 성장 정책을 재설계해야 한다고 제언했다. 지역균형성장을 위해 낙후지역의 정주여건을 개선하고, 지역거점을 활성화하며, 토지계획·주택정책을 전면 개편해야 한다는 것이다.



보고서는 “수도권 집중과 맞물린 지역 쇠퇴를 해소하려면 기회·인재·서비스의 공간 배분을 다시 설계해야 한다”며 “새로운 제도를 도입하기보다는 이미 발표된 5극 3특, 규제샌드박스 확대, 지역성장 인재양성체계(앵커) 등을 통해 이를 완화해야 한다”고 제언했다. 아울러 앵커와 글로컬대학30 사업의 실효성을 높이기 위해선 고등교육과 지역경제 발전을 연계하는 클러스터 전략이 필요하다고도 조언했다.

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