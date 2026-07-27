[시사중국어학원의 리얼 중국어 회화] 이번엔 진짜 장담하는데.

정치인들과 악성 스피커들의 폭력적인 말들로 세상이 시끄럽습니다. 우리 공동체를 횡행하는 언어의 폭력성이 점점 독해지는 것 같아 걱정스럽습니다. 사람들을 포위한 유튜브 등의 미디어를 따라 강화되는 폭력적인 말의 일상화가 초래할 수도 있는 좋지 않은 결과를 생각하며 섬뜩한 기분에 사로잡힐 때가 많습니다. 커뮤니케이션학에서 정의하는 폭력적 언어는 ‘상대방을 지