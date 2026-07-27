WSJ "AI로 일자리 줄인다?…미 대기업들 다시 채용 시작"

인공지능(AI)이 직원을 대체할 것이라는 생각에 지난 1년여간 신규 직원 채용을 꺼리던 기업들이 이제 다시 채용을 늘리고 있다.



아직 소규모 움직임이긴 하지만, 여러 분야에서 멈춰있던 직원 채용이 재개되는 분위기다.

인공지능(AI)이 직원을 대체할 것이라는 생각에 지난 1년여간 신규 직원 채용을 꺼리던 기업들이 이제 다시 채용을 늘리고 있다. AP연합뉴스

월스트리트저널(WSJ)은 철도 대기업 CSX부터 구글 모회사 알파벳에 이르기까지 여러 기업이 성장 목표 달성이나 신기술 확보를 위해 인력을 다시 채용하고 있다고 26일(현지시간) 보도했다.



미국 정부·공공부문에 컨설팅과 첨단기술 서비스를 제공하는 부즈 앨런 해밀턴의 최고운영책임자(COO) 크리스틴 마틴 앤더슨은 지난 24일 투자자들에게 보낸 서한에서 "지금 직원 수가 좀 부족하다. 채용 속도를 좀 더 높여야 한다. 이 문제를 해결하고 있다"고 전했다.



이 기업은 도널드 트럼프 행정부가 계약을 대폭 줄이고 비용 삭감도 요구하면서 지난해 직원 수천 명을 감축했다. 지난 6월말 현재 직원 수는 약 3만900명으로, 1년 전보다 7.5% 감소했다.



하지만 지금은 국가 안보 분야, 특히 보안 허가가 필요한 인력 수요가 견조하게 증가하고 있다는 분석이다.



지난 18개월 동안 미국 대기업들은 사무직 인력을 감축하는 추세였다. 지금은 해고 규모가 줄고 있다. 지난주(7월 12∼18일) 신규 실업수당 청구 건수는 18만7천건으로, 1969년 이후 57년 만에 가장 낮은 수준을 기록하기도 했다.



인력제공 플랫폼 래티스의 사라 프랭클린 최고경영자(CEO)는 AI의 역할에 대한 고용주들의 인식이 바뀌고 있다고 말했다.



여러 기업이 AI가 공백을 메울 수 있을 것이라는 생각에 신입 사원 채용을 중단했지만, 이제는 AI와 함께 일할 인력이 필요하다는 사실을 깨달았다는 것이다.



프랭클린 CEO는 "코딩 AI가 있다고 해서 엔지니어를 채용하지 않는 건 아니다"며 AI 도구를 사용하는 기업에도 관련 사원이 필요하다고 했다.



래티스의 수천 개 고객사 중 상당수가 현재 여러 직책, 특히 신입사원 채용을 재개했다.



프랭클린 CEO는 "인력 수요가 매우 많다. AI에 특화된 기술을 갖춘 인력이 필요하다는 인식이 확산하고 있다. 혁신적이고 고정관념에 얽매이지 않는 신입 인력이 필요한 것이다. 이들은 경력이 짧기 때문에 비용 효율성도 높다"고 설명했다.



채용 증가는 사무직에 국한되지 않는다.



공구 제조업체 스냅온은 사업 확장을 위해 직원을 충원할 계획이라고 밝혔다.



철도운송업체 CSX는 열차 및 기관차 정비 부문 인력을 향후 몇 달간 소폭 늘릴 방침이다. 다른 부문의 인력 감소는 기술 도입을 통해 만회한다는 계획이다.



하지만 아직 대규모 채용 계획을 밝힌 기업은 소수에 불과하다. 필요 인력도 특정 유형에 몰려 있다.



알파벳 최고재무책임자(CFO) 아낫 아슈케나지는 AI와 클라우드 컴퓨팅과 같은 분야에서 지속적인 채용을 계획하고 있다고 밝혔다.



소프트웨어 회사 서비스나우는 사이버 보안 분야의 성장을 위해 현장 영업 사원을 더 많이 채용할 계획이다.



인력 채용 회사 로버트 하프의 키스 워델 대표는 "AI가 고용 시장에 미치는 영향은 일부에서 우려했던 것보다 훨씬 긍정적"이라면서 "채용 수요가 지속해서 증가하고 있으며 시장 상황도 우리 사업에 점점 더 유리해지고 있다"고 말했다.



AI 발전에 따라 불확실한 점이 많다는 우려의 목소리도 계속 나오고 있다.



고용 변화에 관한 책 '일회용 노동자(Disposable Workers)'의 저자인 폴 오스터만 MIT 교수는 "인력이 더 필요할지, 덜 필요할지 아무도 모른다"면서 AI가 인간을 대체하고 주주들의 비용을 절감할 것이라는 주장은 끊임없이 제기될 것이라고 경고했다.

<연합>

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